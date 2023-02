Continua su Rai 1 la programmazione della serie tv italiana Il Paradiso delle signore, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 16:05. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 20 a venerdì 24 febbraio, Marcello deciderà di rinunciare al Circolo pur di aiutare il suo amico Mattia Costa. Carlos non frequenterà più Gemma, mentre Matilde sarà gelosa dell'appuntamento tra Vittorio e Diletta. Queste le principali storyline oggetto di approfondimenti, vediamo i dettagli.

Roberto dice a Gemma di fare attenzione con Carlos

Nella puntata de "Il Paradiso delle Signore" di lunedì 20 febbraio, Ezio e Gloria non sapranno come relazionarsi con Veronica dopo avere trascorso la notte insieme, la Moureau spererà ovviamente che Colombo scelga di restare con lei. Intanto Clara sarà amareggiata perchè la cena al buio con Alfredo non è andata come sperato. Gemma la incoraggerà a farsi avanti con il Perico che però è innamorato di Irene. Roberto apprenderà poi da Mario delle notizie riguardanti Carlos, Umberto e Ferdinando invece si rivolgeranno a Mattia Costa per ostacolare Marcello.

Nell'episodio di martedì 21 febbraio, Gloria si sentirà sicura di amare Ezio e continuerà a pressarlo.

La donna però esternerà ad Armando la sua delusione per le titubanze dell'uomo. Nel frattempo Roberto rivelerà a Gemma quanto scoperto su Carlos. La Zanatta non seguirà tuttavia i consigli del Landi ed uscirà di nuovo con lui. In tutto questo Guarnieri non tollererà l'affinità esistente tra Adelaide e Barbieri e farà in modo di liberarsi del ragazzo.

Il commendatore capirà infatti che mettere in difficoltà Mattia potrebbe portare Marcello ad arretrare sulle sue posizioni.

Mattia protagonista di un furto al Circolo

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 22 febbraio, Gemma ammetterà a Roberto tutti i suoi dubbi in merito a Carlos. Intanto Gloria deciderà di raccontare a Veronica quanto successo con Ezio, ma una volta trovatasi davanti la Zanatta tornerà sui suoi passi.

Marcello rincuorerà inoltre Adelaide sul fatto che Mattia non tradirà la sua fiducia. La realtà dei fatti sarà però diversa, in quanto il commendatore ha in mente di mettere il fioraio contro il Barbieri. Vittorio invece dovrà fronteggiare la giornalista Diletta D'Ambrosio, desiderosa di intervistarlo.

Nella puntata di giovedì 23 febbraio, Marcello si infurierà perché ha capito che il furto di Mattia al Circolo è avvenuto per colpa di Umberto. Nel frattempo Conti ricorderà di avere già visto Diletta in passato, mentre Salvo si farà perdonare da Elvira per non avere preso parte alle lezioni di ballo con lei. Nonostante questo, però, manterrà le distanze con la donna. In tutto questo Carlos non frequenterà più Gemma.

Vittorio esce con Diletta

In base agli spoiler di venerdì 24 febbraio, Adelaide sarà stupita di fronte alla decisione di Marcello di lasciare il Circolo pur di aiutare Mattia. Intanto Matilde si mostrerà gelosa di fronte all'appuntamento che Conti avrà con Diletta. Infine Gloria sarà sul punto di andare via da Milano per due settimane. Ezio a questo punto porterà avanzi una iniziativa inattesa.