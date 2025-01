Negli episodi di Un posto al sole in onda dal 13 al 17 gennaio Nunzio non ne potrà più del comportamento di Fusco e si scontrerà con lui in ospedale, ma questo non farà altro che complicare la situazione di Rossella. Inoltre Guido sarà infastidito dal fatto che Mariella ha iniziato la frequentazione con Mimmo.

Valeria invece chiederà a Niko e Jimmy di andare a vivere con lei, mentre Samuel si iscriverà ad un'app di incontri e quando Micaela lo scoprirà attuerà la sua vendetta.

Michele preoccupato per Alice

Rossella si sentirà sempre più isolata in ospedale dopo che ha denunciato ciò che ha fatto Fusco.

Riccardo e Nunzio cercheranno di starle vicino, ma non faranno altro che peggiorare la situazione. Intanto Roberto cercherà di trovare il modo per dire a Gennaro che non potrà essere socio del circolo come da lui desiderato. Alice e Vinicio invece aumenteranno la loro affinità, ma quando Michele verrà a conoscenza che il giovane è un Gagliotti non potrà che preoccuparsi per lei.

Nel frattempo Renato sarà parecchio irritato dopo che Jimmy si è comportato male con lui, motivo che ha spinto Niko a mettere il bambino in punizione. Valeria allora approfitterà della situazione e, non appena andrà nell'abitazione di Poggi, proporrà in maniera del tutto inattesa a lui e al figlio di andare a vivere da lei.

In tutto questo Cerruti inviterà Mariella a modificare il proprio atteggiamento nei riguardi di Guido.

Rosa dispiaciuta per la partenza di Don Antoine

Rosa dovrà fronteggiare l'ennesimo momento complicato della sua vita visto che sarà dispiaciuta a causa dell'imminente partenza di Don Antoine. La donna comunque presto tornerà a sorridere, in quanto le accadrà qualcosa di bello.

Intanto Samuel si iscriverà ad una applicazione di incontri, ma Micaela non prenderà bene la notizia e si vendicherà facendo vivere una situazione imbarazzante a Piccirillo. Alice invece sarà sempre più interessata a Vinicio.

Nel frattempo Nunzio avrà un duro scontro con Fusco in ospedale e questa cosa non farà altro che creare complicazioni a Rossella.

in tutto questo la storia d'amore tra Guido e Claudia proseguirà bene, ma l'uomo risulterà infastidito non appena scoprirà che Mariella ha iniziato una frequentazione con Mimmo. La vigilessa presto infatti uscirà con lui per un secondo appuntamento. Raffaele invece vorrà vedersi con Renato per farlo ragionare, ma l'offerta di Valeria non farà altro che complicare la situazione.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Rossella ha spronato Enrica a denunciare alla direzione sanitaria i comportamenti inappropriati di Fusco. La specializzanda inizialmente ha accettato, ma poi ha cambiato idea e la dottoressa Graziani si è trovata da sola a gestire le conseguenze delle sue azioni.

Rosa invece ha compreso di essere ancora innamorata di Damiano, mentre Samuel ha cercato di resistere ai tentativi di seduzione di Micaela.