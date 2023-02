Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily di stampo nostrano nata da un'idea di Giannandrea Pecorelli, per ciò che concerne gli episodi che saranno trasmessi da lunedì 6 a venerdì 10 marzo, riportano che Alfredo Perico (Gabriele Anagni) e Irene Cipriani (Francesca Del Fa) inizieranno una storia sentimentale, ma l'ex capo commessa esigerà dall'aiuto magazziniere che la stessa resti segreta. Ad accorgersi, però, che tra i due c'è del tenero ci sarà Armando Ferraris (Pietro Genuardi).

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7, inoltre, anche Clara Boscolo (Elvira Camarrone) si renderà conto che Alfredo e Irene sono diventati una coppia, così la nuova Venere dell'atelier ne soffrirà parecchio in quanto prova già da qualche tempo dei sentimenti per Perico.

Alfredo non si rende conto di ciò che prova Clara nei suoi riguardi

Iniziata come una semplice amicizia, grazie anche alla passione per le biciclette e il ciclismo, il rapporto tra Alfredo e Clara si è decisamente evoluto nel corso degli ultimi episodi della soap opera di Rai 1. Il problema è che tale evoluzione è decisamente sproporzionata, in quanto da una parte Boscolo ha iniziato a provare qualcosa per Perico, mentre quest'ultimo, continuando a considerarla una buona amica, ha provato con successo a far breccia nel cuore di Irene, suo pallino amoroso da tempo.

Come se non bastasse, Alfredo non si è reso affatto conto di ciò che sta provando Clara per lui, quindi nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore 7 arriverà addirittura a chiederle di aiutarlo a conquistare Cipriani. Boscolo si rifiuterà categoricamente di aiutare l'amico e Alfredo, riuscendo a far riavvicinare Irene e il padre di quest'ultima, riuscirà finalmente a far capitolare l'ex capo commessa.

Clara distrutta dopo aver scoperto che Irene e Alfredo sono diventati una coppia

Lo scaltro capo magazziniere Armando, come anticipato, non ci metterà molto a scoprire che tra Irene e Alfredo c'è del tenero, nonostante la giovane coppia farà di tutto per mantenere segreta la loro storia.

Anche Clara, nelle prossime puntate della soap, verrà a conoscenza della nascita di questa nuova coppia, scoperta dalla quale la commessa del grande magazzino milanese ne uscirà emotivamente distrutta.

Vedendo l'amico essere riuscito nel proprio intanto, la giovane Boscolo potrebbe pensare di non avere più alcuna chance di conquistarlo e, come spiacevole conseguenza, essere costretta dalle circostanze a sorbirsi l'amore che trapelerà dai due piccioncini.