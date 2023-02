Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con 'Il Paradiso delle Signore' in onda dal lunedì al venerdì su Rai a partire dalle 15:55 circa. Durante il prossimo episodio del 1° marzo, i telespettatori potranno assistere a nuovi ed avvincenti colpi di scena, in grado di lasciare con il fiato sospeso.

In particolare, l'attenzione è posta su Gemma. La giovane Venere ha avuto un improvviso malore che gli ha fatto, addirittura, perdere i sensi. Le sue condizioni di salute hanno fatto preoccupare moltissimo i suoi famigliari, soprattutto Ezio e Veronica.

La coppia, infatti, è in attesa di scoprire il motivo per cui Gemma ha accusato questo malore, con la speranza che non si tratti di nulla di serio.

Maria è in difficoltà

Durante il prossimo appuntamento con 'Il Paradiso delle signore', dopo aver esposto la propria insofferenza per quanto riguarda il suo futuro professionale, Francesco fatica a far comprendere a sua madre quale sia la sua strada. Nel frattempo, però, si rende conto che Maria sta vivendo un momento di forte difficoltà. Dopo aver completato i bozzetti per la nuova collezione del Paradiso, Maria entra in crisi in quanto nutre seri dubbi in merito. Tuttavia, il giovane Rizzo le offre tutto il suo aiuto per trovare le stoffe per confezionare i prototipi degli abiti.

Il suo supporto si rivelerà essere alquanto prezioso.

Intanto, Vittorio prende la decisione di pubblicare ufficialmente l'articolo redatto da Diletta per il magazine dell'atelier. Pertanto, si appresta a comunicare all'intero staff la notizia. Ovviamente, Matilde non la prende affatto bene in quanto si è opposta, sin dall'inizio, a tale eventualità.

Difatti, la sua reazione, particolarmente accesa, non tarderà ad arrivare.

Gemma apprende di essere in dolce attesa

La complicità, sempre più intensa, che sta nascendo tra Adelaide e Marcello non lascia di certo indifferenti le persone che li circondano. In particolar modo, Umberto che inizia addirittura ad essere molto infastidito di fronte al loro atteggiamento.

Nel frattempo, Matilde deve fare i conti con la proposta di suo marito in merito al suo progetto. Infatti, Tancredi vuole portarla dalla sua parte, in modo tale da avere il suo completo supporto. Pertanto, dopo aver riflettuto attentamente, Frigerio capisce la posizione che deve assumere nei suoi confronti.

Infine, dopo essersi sentita male, Gemma va a farsi visitare in ospedale, pensando che si tratti di qualcosa di irrilevante. Tuttavia, dopo diversi accertamenti, riceve una notizia che la lascia del tutto senza parole: Gemma è incinta, una notizia che non si sarebbe mai aspettata.