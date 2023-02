La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai ma anche in streaming su RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato italiano targato Giannandrea Pecorelli dal 20 al 24 febbraio evidenziano che i dettagli poco entusiasmanti sul passato di Carlos verranno scoperti prima da Mario e, successivamente, da Roberto. Quest'ultimo, quindi, deciderà di metterà a conoscenza della cosa Gemma, ma la figlia di Veronica non sembrerà dare molto peso a tale scoperta e deciderà di trascorrere lo stesso la serata programmata con Carlos.

La cavallerizza del Circolo, però, non ci metterà molto a tornare sui propri passi confidando al redattore di nutrire dei dubbi sull'integrità morale del suo spasimante. Carlos, d'altro canto, si vedrà costretto dalle circostanze a lasciare la giovane Zanatta. Nonostante non vi siano spoiler ufficiali in merito, Marco potrebbe aver tradito Stefania con Gemma e da tale adulterio la giovane Zanatta potrebbe essere rimasta incinta.

Marco potrebbe aver tradito Stefania con Gemma

Tornato nel capoluogo lombardo senza al fianco Stefania, Marco era sembrato particolarmente scosso per la lontananza dalla fidanzata, rivelando in seguito che tra lui e la figlia di Gloria c'era in corso una crisi sentimentale.

Il rampollo di casa Di Sant'Erasmo stava trovando il sostegno morale di Matilde ma soprattutto di Gemma che, complice la cena organizzata per il ragazzo, aveva trascorso assieme allo stesso diverse ore a dialogare.

Durante tale lunga conversazione sino alle ore piccole, però, tra Gemma e Marco potrebbe esserci stato di più che un semplice scambio di vedute.

I due ex fidanzati, oltre ad aver ritrovato il feeling perduto potrebbero anche essersi concessi una notte di passione.

Gemma potrebbe essere incinta di Marco

In uno degli ultimi episodi de Il Paradiso delle Signore 7, Gemma era apparsa inquieta con in mano un taccuino con alcune date, così Ezio le aveva domandato cosa ci facesse con quel calendario, dando successivamente per scontato che fosse per San Valentino.

Considerando che Zanatta junior non aveva in programma impegni al Circolo e nemmeno progetti a breve termine, è possibile ipotizzare che tale calendario gli stesse servendo per controllare eventuali ritardi e, di conseguenza, una possibile gravidanza.

Se così fosse, sarebbe più plausibile pensare che Gemma possa ssere incinta di Marco piuttosto che di Carlos, in quanto la storyline col suo corteggiatore parrebbe essere sfumata del tutto, (le anticipazioni infatti raccontano che Carlos chiuderà con Gemma) mentre la crisi tra Stefania e il giovane Di Sant'Erasmo lascerebbe più di uno spiraglio per uno spiazzante colpo di scena voluto dagli autori.