Lo sceneggiato Il paradiso delle signore continua ad andare in onda su Rai 1 anche nella settimana dal 27 febbraio al 3 marzo.

La gravidanza inattesa di Gemma Zanatta costringerà indirettamente Ezio e Gloria a mettere in stand-by il loro sogno d'amore.

Maria si troverà a navigare in un mare di dubbi a causa del lavoro, peraltro Francesco Rizzo prenderà delle decisioni senza consultarla e la sua reazione non si farà attendere. Intanto tra Marcello e Adelaide prosegue la liaison, finendo per ingelosire Ludovica e Umberto.

Un articolo della giornalista Diletta sembrerà destinato a finire sulla copertina del 'Paradiso Market', deludendo Matilde che sembrerà propensa a coalizzarsi con Tancredi.

Infine Alfredo farà riavvicinare Irene a suo padre.

Il Paradiso delle Signore, puntate 27 febbraio - 3 marzo: Maria capisce di aver sbagliato con Francesco

Maria Puglisi si sentirà finalmente pronta a mostrare i propri disegni al direttore del Paradiso delle Signore, ricevendo la sua approvazione.

Dopodiché si metterà all'opera per dare forma ai suoi progetti, ma la stilista siciliana continuerà a non sentirsi del tutto convinta. Sarà così che Francesco correrà in suo aiuto, ma finirà per prendere delle decisioni senza consultarla. A questo punto riceverà un richiamo da Maria, anche se in seguito lei si renderà conto di aver sbagliato, in quanto aveva agito a fin di bene, e lo perdonerà.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore sino al 3 marzo: Matilde segue il piano di Tancredi

Matilde indagherà sulla vicinanza tra la giornalista Diletta e Vittorio, finendo per soffrire. Nel frattempo il direttore e Frigerio dovranno prendere un'importante decisione lavorativa sull'articolo scritto da Diletta riguardante l'educazione sessuale da inserire o meno nel prossimo numero del 'Paradiso Market'.

Essendo un argomento molto delicato per quei tempi, saranno coinvolte anche le Veneri nella decisione.

Intanto Umberto suggerirà a Tancredi di mettere Matilde al corrente del loro piano riguardo Palazzo Andreani. Il fratello di Marco, infatti, non vorrà altro che tenersi stretta la moglie, sperando di portarla dalla sua parte.

Dopo un'attenta valutazione, alla fine Vittorio Conti comunicherà il destino dell'articolo di Diletta, che non solo verrà pubblicato bensì finirà sulla copertina della rivista. Infastidita, Matilde prenderà una decisione in merito al progetto del marito Tancredi, finendo per esserne coinvolta sempre di più.

Dopo essere stata in ospedale, Gemma apprenderà di essere incita, ma una volta rincasata non saprà come dare la notizia alla sua famiglia.

Ludovica e Umberto gelosi della liaison tra Marcello e Adelaide nelle puntate de Il Paradiso delle Signore

Ormai la relazione tra Marcello e Adelaide sarà sempre più evidente e non sfuggirà agli occhi dei rispettivi ex. Non sarà quindi solo Ludovica a esserne gelosa, ma anche il commendatore Guarnieri.

Dagli atteggiamenti di Irene intanto trapela sempre più l'interesse che prova per Alfredo. Quando Clara lo capirà, non potrà far altro che sentirsi con il cuore a pezzi, in quanto anche lei è attratta dal giovane Perico. Per questo motivo, quando il ragazzo chiederà alla giovane Venere di aiutarlo a fare colpo sulla commessa Cipriani, Clara deciderà di non aiutarlo.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni fino al 3 marzo: Gemma incinta

Ezio sceglierà Gloria e le prometterà di parlarne con Veronica. Ma quando l'ex contabile del Paradiso delle signore sarà sul punto di vuotare il sacco, dovrà fare i conti con una doccia gelata. Gemma perderà i sensi in seguito a un malore e, a causa dell'accaduto, Ezio non se la sentirà di dire la verità a Veronica, nonostante continuerà a professare amore a Gloria.

Nel frattempo Veronica inizierà a capire che cosa ha sua figlia, così la costringerà a parlare: la ragazza è incinta. Dopo essere stato messo al corrente della gravidanza di Gemma, Ezio andrà da Carlos per fargli prendere le sue responsabilità.

Spoiler fino al 3/3: Irene e suo padre si riavvicinano grazie ad Alfredo

Sarà dato spazio anche a Palma nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. La donna sarà a dir poco preoccupata per suo figlio, in quanto si interrogherà sulle sue ambizioni: quanto pare c'è qualcosa che frena Francesco.

Nel frattempo Alfredo farà in modo che Irene e suo padre si riavvicinino, facendo cadere ogni riserva della Venere nei suoi confronti e ricevendo un ringraziamento inaspettato.