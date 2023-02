Mare Fuori torna con la sua terza stagione dal 15 febbraio in prime time su Rai 2. Tra le vicende dell'Istituto di Pena Minorile continueranno a tenere banco quelle di Edoardo, che avrà per Carmela una proposta speciale. Invece Carmine sarà in pericolo a causa della vendetta di Rosa: sarà disposta a tutto pur di vendicare padre e fratelli.

Rosa vuole vendicare padre e fratelli

Nella puntata di Mare fuori in onda mercoledì 15 febbraio su Rai 2 Rosa vorrà vendicare il padre e i fratelli per l'attacco dei Di Salvo. L'obbiettivo numero uno sarà Carmine, così si farà arrestare, e sarà pronta a fare di tutto per mettere in ginocchio Donna Wanda.

Il ragazzo sarà sempre più in pericolo e scoprirà che Donna Wanda ha dato un incarico a Mimmo. In tribunale quest'ultimo avrà un incontro inaspettato, mentre Rosa sarà al capezzale di Don Salvatore.

Cardiotrap sarà ancora sconvolto per l'omicidio che ha commesso. Durante il finale della seconda stagione di Mare Fuori ha ucciso Fabio, dopo aver scoperto che quest'ultimo aveva picchiato Gemma. La notizia della morte del giovane non verrà ancora resa nota, e tra Gemma e Cardiotrap ci sarà un confronto carico di tensione.

Massimo non vuole porre fine alla storia con Paola

Paola sarà intenzionata a porre fine alla sua storia con Massimo. Nella vita di quest'ultimo è tornata la moglie, quindi è giusto che si occupi principalmente della famiglia.

Massimo, però, non sarà dello stesso avviso e non vorrà rinunciare alla relazione con Paola, che cosa succederà tra i due?

Per Edoardo, invece, si apriranno le porte di Poggioreale e tutto ciò avverrà dopo l'aggressione violenta ai danni dell'amico di Teresa. Edoardo avrà anche una proposta speciale per Carmela, al momento ancora sconosciuta, che cosa le chiederà?

Edoardo avrà anche una richiesta per Pirucchio, pronto a uscire per la messa in prova, che il ragazzo non sembrerà intenzionato ad assolvere.

Prosegue la fuga d'amore di Naditza e Filippo

Dopo aver mollato sull'altare il ragazzo imposto dai genitori, Naditza proseguirà la fuga d'amore con Filippo e i due si godranno ogni minuto di questa ritrovata libertà.

Lo stare sempre insieme lontano dal carcere, però, consentirà ai due giovani di conoscersi meglio, soprattutto Naditza avrà modo di apprendere nuovi aspetti caratteriali del ragazzo.

Anche Pino e Kubra saranno sempre più legati, e inizieranno a proverà dei sentimenti fino a quel momento sconosciuti a entrambi. Intanto Beppe proverà a convincere Latifah a restare a Napoli per tentare di ricucire i rapporti con Kubra. La ragazza però, nonostante i consigli di Pino, non avrà intenzione di perdonare la madre.