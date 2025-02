Nelle prossime puntate di Tradimento, Oylum deciderà di lasciare Behram. La sua intenzione sarà quella di tornare insieme a Tolga, perciò gli parlerà a cuore aperto durante un pranzo. In questa circostanza la ragazza lascerà Behram e gli confiderà di non voler portare avanti la gravidanza perché non se la sente di diventare madre in giovane età.

Oylum si lascia sedurre da Behram, ma il suo romanticismo la mette a disagio

Oylum inizierà una storia con Behram quasi per fare un dispetto a Tolga. Non sopporterà che il ragazzo la metta quasi in secondo piano, prediligendo il rapporto con il padre, alla luce di tutto quello che Oltan ha fatto a Güzide.

Per tutti questi motivi, in un momento di debolezza, bacerà Behram e in questo modo inizierà la loro storia d'amore.

Oylum si farà coinvolgere dal romanticismo di Behram, che a volte sarà esagerato. Per esempio, non gradirà che lui paghi un intero ristorante per stare da solo con lei o il fatto che le abbia assegnato un autista personale, che in qualche modo la può controllare.

Oylum scopre di essere incinta, ma Behram la minaccia per impedirle di abortire

Le cose peggioreranno drasticamente quando Oylum scoprirà di essere incinta. Non avrà nessuna voglia di diventare madre, vista la sua giovane età, così sceglierà di abortire e, per correttezza, andrà da Behram per raccontargli le sue intenzioni.

La reazione di Behram non sarà quella che Oylum si aspetta, visto che lui vorrebbe diventare padre e obbligherà Oylum a non abortire. La ragazza non avrà nessuna intenzione di sottostare ai suoi ordini, allora Behram passerà alle minacce: se non gli darà retta, lui si vendicherà e ucciderà tutta la sua famiglia. La ragazza si vedrà costretta a non obiettare.

Oylum lascia Behram e sceglie di non diventare madre

Tutto andrà avanti così fino a quando ci sarà un riavvicinamento tra Oylum e Tolga. Mentre Ozan sarà in gravi condizioni in ospedale, i due riusciranno ad appianare le loro divergenze e decideranno di tornare insieme. Tolga dovrà sistemare le cose con Selin, visto che stanno insieme, mentre Oylum dovrà decidersi a lasciare Behram.

Trascorreranno dieci giorni e, durante un pranzo, Oylum si farà coraggio e lascerà Behram: "Ti voglio bene per tutto quello che hai fatto per me, ma ci siamo incontrati in un momento in cui le nostre vite non combaciano".

Behram ascolterà senza replicare, come se volesse accettare questa situazione. Così Oylum, a questo punto, gli dirà: "E non ho intenzione di partorire nostro figlio, non voglio diventare madre".

Behram non dirà una sola parola e alla fine Oylum lascerà il pranzo. Crederà di aver risolto le cose per il meglio, ma è chiaro che Behram vorrà vendicarsi.