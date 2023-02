Resta con me è la nuova fiction del prime time di Rai 1 con protagonista Francesco Arca. Una serie tv che si preannuncia già attesissima, complice anche l'ospitata del protagonista sul palco del Festival di Sanremo, dove ha avuto modo di "ingolosire" il pubblico su quello che succederà nel corso delle varie puntate di messa in onda.

Al centro delle trame ci saranno le vicende di Alessandro Scudieri, un brillante Vice Questore, il quale si ritroverà a fare i conti con un colpo di scena che stravolgerà la sua vita.

Francesco Arca torna con Resta con me: anticipazioni nuova fiction Rai

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla fiction Resta con me rivelano che la messa in onda è in programma a partire dal prossimo 19 febbraio: la serie, quindi, erediterà il prime time domenicale da Lolita Lobosco 2, la fiction di grande successo con Luisa Ranieri, seguita da una platea di oltre cinque milioni di spettatori.

Il protagonista è Alessandro Scudieri, un Vice Questore con una vita apparentemente felice: ha una moglie che ama e aspettano il loro bambino.

La vita di Francesco, però, cambierà in maniera a dir poco tragica e improvvisa nel momento in cui verrà coinvolto in una sparatoria e sua moglie perderà quel bambino tanto desiderato che portava in grembo.

Alessandro viene lasciato: anticipazioni Resta con me con Francesco Arca

Le anticipazioni su Resta con me rivelano che, Paola, dopo aver scoperto che suo marito stava seguendo in gran segreto una pista che è stata proprio quella che poi li ha messi in pericoli.

Ebbene, preso atto di questa amara verità, Paola deciderà di troncare la relazione con suo marito: il loro matrimonio entrerà in profonda crisi e si allontanerà definitivamente dal marito.

Riuscirà Alessandro a riconquistare la donna? Lo scopriremo nel corso delle varie puntate di questa prima stagione di Resta con me, in programma dal 19 febbraio in poi su Rai 1.