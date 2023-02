Diverse novità arrivano dalle nuove puntate di Beautiful previste dal 13 al 18 febbraio in prima visione su Canale 5.

Gli spoiler dello sceneggiato rivelano che Ridge Forrester minaccerà di cacciare Deacon Sharpe dalla tenuta. Sua figlia Steffy, invece, apparirà preoccupata per la vicinanza tra Finn e Sheila Carter (Kimberlin Brown).

Beautiful, anticipazioni 13-18 febbraio: Ridge minaccia di cacciare Deacon dalla tenuta

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 13 a sabato 18 febbraio in prima visione su Canale 5 rivelano che a Villa Forrester si festeggerà la festa del Ringraziamento.

Gli unici esclusi dall'evento saranno Sheila e Deacon, che si ritroveranno a pranzare in una stanza d'hotel. A tal proposito, i due criminali inizieranno a immaginare come sarebbe essere accolti nella famiglia Forrester.

Brooke e Liam, intanto, cercheranno di fare "aprire gli occhi" a Hope (Annika Noelle) sulla pericolosità di Deacon. Più tardi Logan avvertirà suo marito di non poter impedire a sua figlia di vedere suo padre in quanto ormai è una persona adulta. Nonostante questo, Ridge (Thorsten Kaye) minaccerà di cacciare l'ex detenuto dalla sua tenuta. Anche Steffy cercherà di convincere Liam ad allontanare sua moglie da Deacon.

Hope invita suo padre a casa

Nelle puntate dal 13 al 18 febbraio di Beautiful, Hope inviterà suo padre a casa per dimostrare che è cambiato.

In questa circostanza, la donna apparirà delusa dal comportamento dei familiari. Ridge verrà fermato da Brooke quando apparirà intenzionato a sbattere fuori di casa Deacon. A tal proposito, lo stilista sospetterà che l'ex detenuto sia interessato ad avvicinarsi non solo alla figlia, ma anche a sua moglie. Per questo motivo inizieranno apri litigi tra i due coniugi e Liam (Scott Clifton) si troverà diviso tra due fuochi.

Difatti, temerà le malefatte di Deacon nonostante non possa impedire a sua moglie di incontrare il genitore.

Steffy in ansia per la vicinanza di Sheila a Finn

Intanto Katie (Heather Tom) non si presenterà a pranzo con Carter, tanto che lui inviterà al suo tavolino Paris. La madre di Will, infatti, rifiuterà l'appuntamento con l'aitante legale in quanto immischiata con i problemi legati a Bill.

Ridge, nel frattempo, pregherà Brooke di far capire a Deacon che lei non prova più interesse per lui.

Più tardi, Sheila convincerà Sharpe a mettere in atto un altro piano. La donna, infatti, si recherà nell'ufficio di Finn in ospedale con la scusa di sincerarsi sulle sue condizioni di salute dopo l'incidente con Jack. Steffy apparirà molto in ansia per la presenza della suocera nella vita di Finn.