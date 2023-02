Andrea Foriglio è una delle new entry di Uomini e donne, giunto nel programma per corteggiare la nuova tronista Nicole.

Il giovane è un affermato osteopata, definito sui social come il medico dei Vip. Anche Roberta Di Padua non è rimasta indifferente al suo fascino. Qualcuno ha pure notato la sua somiglianza con l'ex tronista Davide Donadei.

Chi è Andrea, il corteggiatore di Nicole a U&D che piace anche a Roberta

Andrea Foriglio è giunto a Uomini e donne solo qualche giorno fa per corteggiare la nuova tronista Nicole Santinelli. I due sono già usciti in esterna insieme e sembra che già da questo primo incontro ci sia un particolare feeling tra loro.

Il suo fascino ha colpito pure la dama del Trono Over Roberta Di Padua che gli ha fatto un sacco di complimenti già durante la sua prima apparizione in studio in buona sostanza, Andrea è riuscito a farsi notare sin da subito. Ovviamente i fan del programma sono andati a curiosare sul web per cercare qualche notizia in più e si è scoperto che Andrea è conosciuto anche nel mondo dei Vip.

Andrea Foriglio è un osteopata romano soprannominato il medico dei Vip

Andrea Foriglio è piuttosto conosciuto grazie al suo lavoro di osteopata. Tra i suoi clienti infatti ci sono diversi personaggi del mondo dello spettacolo, tra i quali anche Elettra Lamborghini, Lorella Boccia e Francesco Totti. Per questo motivo viene definito 'l'osteopata dei Vip'.

Ha uno studio a Roma e uno a Milano.

Su Instagram, il corteggiatore posta molti video e scatti inerenti la sua attività e che lo ritraggono proprio in compagnia dei clienti più famosi. Tra l'altro, sul suo profilo, dispensa anche consigli su come affrontare piccoli problemi fisici, come il mal di schiena.

Uomini e donne: il corteggiatore Andrea ha scritto anche un libro

Durante la sta presentazione a Uomini e donne, Andrea si è definito come un ragazzo molto intraprendente, che ha dedicato tutta la sua vita allo studio e al lavoro. Ora, per lui, è arrivato il momento di cercare una persona che possa, stare al suo fianco.

Da segnalare anche che il dottor Foriglio, come ama essere chiamato, ha scritto anche il libro intitolato 'Da Zero a Benessere'.

Ha partecipato come ospite, anche a diverse trasmissioni sia in tv che in radio proprio in qualità di dottore. Ad esempio nel programma "Il mio medico" su TV2000 è intervenuto come esperto della colonna vertebrale.