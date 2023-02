Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, interpretata fra gli altri da Marcel Zuschlag (Leander), Sabine Werner (Helene), Sven Waasner (Erik), Timo Ben Schofer (Markus), Lorenzo Patane (Robert) e Dorothee Neff (Eleni). Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 19 al 25 febbraio 2023, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul ritorno di fiamma di Selina e Cornelius, sulla decisione della coppia di trasferirsi in Inghilterra, sul ritorno di Josie in cucina, sulla gelosia di Vanessa nei confronti di Max, sulle bugie di Henning e sulla confessione di Rosalie a Michael.

Andrè riassume Josie in cucina

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Cornelius ritornerà a Bichlheim per la presentazione del suo libro. Selina lo verrà a sapere e farà di tutto per incontrarlo. Dopo aver rivisto il suo ex marito, la donna si renderà conto che i sentimenti che prova per lui non sono mai finiti. Le cose, però, si complicheranno quando Selina scoprirà che Cornelius è fidanzato ufficialmente con la sua editrice. Nonostante ciò, la coppia riuscirà a chiarirsi e a ritornare insieme. Felice, Cornelius confiderà a Selina di voler utilizzare i profitti del libro, che presto diventerà anche un film, per acquistare una tenuta in Inghilterra dove vivere con lei. Christoph lo verrà a sapere e non sarà molto felice della partenza di Selina.

Convinta che Paul non crederebbe mai alle sue parole, Josie deciderà di non rivelargli che Constanze le ha rubato l'idea. Inoltre, la giovane sarà costretta anche a lavorare tutta la notte per volontà della sua rivale fino a quando non riceverà un aiuto inaspettato. Sentendo la mancanza del suo lavoro in cucina, Josie chiederà ad Andrè di darle una seconda opportunità.

Dopo aver riflettuto a lungo e chiesto consiglio a Werner, lo chef deciderà di permettere alla cuoca di ritornare a lavorare in cucina ad una condizione.

Alfons aiuta Vanessa

Vanessa sarà nuovamente felice accanto a Max ma si renderà conto di non riuscire più a fidarsi del suo fidanzato. Non riuscendo a controllare la sua gelosia, la giovane si confiderà con Alfons che le darà un buon consiglio.

Più tardi, Vanessa inviterà Shirin ed Henning a trascorrere un pomeriggio divertente con lei, Max e Gerry. Il sommelier accetterà ma andrà via quasi subito usando una scusa banale. Shirin intuirà la bugia del fidanzato e lo smaschererà. Nel tentativo di rimettersi in forma, Michael deciderà di iniziare a fare sport e rivoluzionare la sua dieta escludendo alcool e zucchero. Per aiutare il compagno, Rosalie accetterà di mangiare come lui per poi fargli una confessione.