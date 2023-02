Continuano le avvincenti storie di 'Terra Amara', la soap opera turca che sta appassionando il pubblico di Canale 5. Nella puntata inedita che andrà in onda giovedì 16 febbraio, alle 14:10, la famiglia Yaman si vendicherà di Sermin chiedendole un'ingiunzione di pagamento. Intanto, Yilmaz e Mujgan continueranno a preparare il loro matrimonio che dovrà essere la cerimonia più bella nella storia di Cukurova. Tuttavia, la dottoressa sarà molto triste, poiché alla festa mancheranno i suoi parenti ed in particolare i suoi genitori.

Hunkar trascina sua nipote in tribunale

Nella prima parte della puntata di 'Terra Amara', Hunkar deciderà, insieme a suo figlio, di vendicarsi della loro parente Sermin. La signora di Cukurova penserà di ricorrere al suo avvocato per consegnare a sua nipote un decreto ingiuntivo di pagamento [VIDEO] per i soldi prestatele in tutti questi anni per mantenere gli studi di sua figlia Betul nella scuola Sorbona di Parigi.

Infatti, la suocera di Zuleyha non riuscirà a dimenticare l'affronto di Sermin che ha incastrato suo cugino mandandolo direttamente in carcere per la sparatoria avvenuta tra Demir ed Yilmaz. Inoltre, la figlia di Azize non perdonerà nemmeno il fatto che sua nipote abbia venduto la casa di famiglia, nella proprietà Yaman, all'acerrimo nemico Akkaya.

Mujgan e Yilmaz decidono di preparare una grande festa

Il giorno delle nozze si avvicinerà sempre di più per Yilmaz e la giovane dottoressa di Adana. I promessi sposi rifletteranno sul desiderio di Fekeli, che avrebbe voluto una cerimonia fastosa con tantissimi invitati, proprio come sarebbe stata quella di suo figlio, che è deceduto prima che potesse sposarsi.

Pertanto, il giovane Akkaya e Mujgan decideranno di rendere felice Ali Rehmet organizzando una festa in grande stile che si prospetta essere la più bella nella storia del paese.

Tuttavia, la sposa non sarà totalmente felice della giornata che sta per vivere, in quanto i suoi genitori le hanno più volte ribadito che non si presenteranno poiché non accetteranno mai che la loro figlia voglia sposare un delinquente.

Ma stando alle trame delle prossime puntate, qualcosa cambierà.

Riassunto della puntata precedente di Terra Amara

Nella puntata precedente di Terra Amara, che è andata in onda mercoledì 15 febbraio, Yilmaz ha appreso della gravidanza della sua ex fidanzata Zuleyha e la notizia l'ha ferito notevolmente dato che non è riuscito a placare il suo rancore nei confronti di Demir. Quest'ultimo, invece, ha accusato sua moglie di averlo tradito con l'ex meccanico, poiché pensa di essere sterile.

In quanto a Zuleyha, la ragazza ha confessato al signor Yaman che lo sposò soltanto perché fu ricattata da Hunkar per salvare la vita dell'uomo che ha sempre amato.