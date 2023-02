Tempesta d'amore va in onda tutti i giorni alle ore 20:00 su Rete 4 nonché sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della soap opera di stampo bavarese targata Bea Schmidt evidenziano che Christoph, dopo essersi alleato con Karl per incastrare Ariane, volterà subito le spalle all'uomo. Saalfeld, difatti, verserà un potente sonnifero nella bevanda di Karl, sperando che quando quest'ultimo incolperà Ariane di averlo drogato. Il piano funzionerà, quindi Karl ricatterà Kalenberg minacciandola di denuncia qualora non avesse venduto le sue azioni dell'hotel a Christoph per un prezzo ridicolo.

Esasperata dalle continue vessazioni, la dark lady deciderà di lasciare il Fürstenhof e metterà al corrente Robert della sua scelta, sperando che il fidanzato la segua. Il figlio di Werner, infine, farà presente alla partner di non avere alcuna intenzione di abbandonare casa e affetti per trasferirsi altrove con lei.

Christoph verserà un potente sonnifero nella bevanda di Karl

Le anticipazioni bavaresi di Sturm der Liebe riportano che da quando Karl è tornato ha subito trovato un fedele alleato per incastrare Ariane, ovvero l'acerrimo rivale della stessa Christoph.

L'arguto albergatore, però, vorrà esser sicuro che Karl non finisca per invaghirsi nuovamente della dark lady e, di conseguenza, mandare per aria i loro piani vendicativi.

A fronte di ciò, il padre di Tim penserà bene di testare la voglia di vendetta dell'uomo attuando un diabolico escamotage.

Christoph, infatti, attenderà che Ariane e Karl si concederanno una serata romantica e, durante un momento di distrazione, verserà un potente sonnifero all'interno della bevanda dell'uomo, allo scopo di far credere allo stesso che a drogarla sia sta l'ex moglie.

Il piano funzionerà alla perfezione.

Ariane deciderà di lasciare Bichlheim ma Robert non vorrà seguirla

Credendo che Ariane abbia voluto metterlo fuori gioco, Karl ricatterà la donna minacciandola di mandare il video incriminante alla polizia se non avesse ceduto le sue quote del lussuoso hotel a Christoph per un prezzo parecchio vantaggioso.

Spalle al muro, Kalenberg non potrà far altro che cedere al ricatto dell'ex coniuge.

La dark lady, al contempo, si renderà conto che le ultime settimane sono state per lei un vero e proprio incubo, in quanto intrise di vessazioni d'ogni tipo, che l'hanno costretto a passare da carnefice a vittima.

A tal proposito, Ariane deciderà di andarsene da Bichlheim ma cercherà di trasferirsi portando con sé il suo amato Robert. Peccato che l'ex di Lia non vorrà saperne di lasciare il Fürstenhof, in quanto molto legato a casa e affetti.