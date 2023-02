Nuove emozioni attendono i telespettatori di Un posto al sole. Le anticipazioni relativi agli appuntamenti che vanno dal 13 al 17 febbraio si concentrano su Clara, che a causa di un imprevisto non ascolterà l'ordine dato da Alberto e andrà nel suo quartiere natale, causando uno scontro con Eduardo Sabbiese. Ad aiutare la ragazza sarà proprio l'avvocato. Si palerà anche di Viola preoccupata per la sua testimonianza al processo Valsano. La donna sarà preoccupata di quello che ha detto, spaventata dal fatto che ciò potrebbe favorire Valsano.

Silvia prende le distanze da Michele

Si tratterà ancora la questione Silvia, per la quale sembrerà aprirsi una via risolutiva per cambiare le sorti del caffè dopo le cattive recensioni ricevute. Purtroppo per lei arriverà una brutta notizia, non meglio specificata dalle anticipazioni. Rossella rifletterà su Riccardo, anche grazie all'aiuto di Ornella. L'uomo ha un carattere particolare, quindi deve avere pazienza e saperlo gestire al meglio. Cerruti si appresterà a terminare la sua relazione.

Niko farà soffrire Manuela. Sofferenza ancora maggiore per colpa di Micaela, che metterà non poche zizzanie. Invece ci saranno buone notizie per Serena, la quale riceverà una piacevole sorpresa per San Valentino.

Poi si parlerà ancora di Riccardo e della sua Rossella, con l'uomo che cercherà di farsi perdonare. Michele si sentirà sempre più attratto dalla bella Silvia, anche se lei non lo noterà inizialmente, forse perché presa dai problemi del Vulcano.

Poi arriverà il momento del processo a Valsano, con Viola e Raffaele che dovranno testimoniare.

L'udienza si svolgerà, ma subito dopo Viola inizierà ad avere ripensamenti su quello che ha detto. Silvia penserà a ciò che prova per Michele, ma prenderà le distanze dall'uomo. Riccardo cercherà di farsi perdonare da Rossella, facendole capire che tiene tanto a lei, mentre Micaela cercherà un modo per dimenticare per sempre Niko.

Imprevisto per Clara

Purtroppo arriverà una brutta situazione per Clara che non ascolterà il divieto impostole da Alberto e andrà nel suo quartiere d'origine, facendo arrabbiare Sabbiese. Dunque toccherà ad Alberto intervenire, e con l'occasione l'avvocato proseguirà le sue ricerche. Viola ripenserà a quello che ha detto a processo, spaventata dal fatto che le sue parole possano aiutare Valsano. Un senso di impotenza che la getterà nello sconforto. Lo favorirà davvero? Si parlerà anche dei preparativi di Marina e Roberto, che si apprestano verso le loro nozze. Purtroppo arriverà un incidente improvviso che getterà nello sconforto proprio Marina. Le anticipazioni purtroppo non rivelano nel dettaglio di cosa si tratta. Toccherà aspettare le prossime puntate per scoprirlo.