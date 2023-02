Le anticipazioni settimanali di Terra Amara, relative alle puntate che andranno in onda dal 27 febbraio al 4 marzo, riservano tanti colpi di scena per gli affezionati telespettatori della soap turca. Zuleyha e Yilmaz avranno finalmente l'opportunità di parlarsi, ma proprio nel momento in cui si ritroveranno arriverà Demir. Yaman porterà la moglie via con lui e con il piccolo Adnan. Un malore del bimbo spingerà Demir a tornare sui suoi passi, facendo comprendere alla moglie che lui tiene ad Adnan anche se non è suo figlio biologico.

Yilmaz fa ristrutturare la casa di Sermin

Le anticipazioni di Terra amara, relative agli episodi che andranno in onda da lunedì 27 febbraio a sabato 4 marzo, prendono il via dalla scelta di Hunkar e Fekeli di chiedere alla guardia carceraria di tenere lontani i figli reclusi in prigione. Mentre Saniye impedirà a Zuleyha di far visita a Demir, Gaffur rivelerà alla moglie che lui stesso ha nascosto la lettera appartenente ad Altun. In questo frangente Zuleyha chiederà il licenziamento di Saniye e Gaffur, ma Hunkar si opporrà. Nuora e suocera litigheranno aspramente e Zuleyha affermerà che d'ora in avanti non porterà più rispetto alla madre di Demir.

Yilmaz tornerà in libertà dopo la deposizione di Fekeli in suo favore, mentre Demir resterà in carcere per l'omicidio di Cengaver, che non ha commesso e per il quale rischierà la pena di morte.

Intanto Akkaya proverà a incontrare Zuleyha per poter parlare della lettera, ma Fekeli proverà a fermarlo ricordandogli che adesso è sposato con Mujgan. Yilmaz, in attesa di poter vedere la sua ex, deciderà di ristrutturare la casa che era di Sermin per poterci andare ad abitare, anche in considerazione del fatto che si trovo vicino alla villa degli Yaman.

Demir interrompe l'incontro tra Yilmaz e Zuleyha

Informato delle mosse di Yilmaz da Gaffur, Demir chiederà alla madre di preparargli i passaporti in vista di una possibile fuga. Per fuggire dal carcere si ferirà volontariamente. Così verrà portato in ospedale, dove prima verrà operato da Mujgan, poi riuscirà a fuggire. I piani di Yaman andranno a buon fine visto che riuscirà a interrompere l'incontro tra Zuleyha e Yilmaz, avvenuto grazie all'aiuto di Gulten.

Demir, "usando" il piccolo Adnan, costringerà Zuleyha a fuggire con lui. Il pubblico ministero Julide inizierà a indagare sulla fuga e mente Hunkar negherà di aver aiutato il figlio a scappare, Mujgan scoprirà che Yilmaz le ha mentito. Saniye chiederà a Seher di poter crescere il suo bambino e la donna accetterà dietro compenso economico, ma quando andrà a prendere la domestica per portarla a casa scoprirà che quest'ultima ha avuto un aborto spontaneo.

Durante la fuga Adnan accuserà la febbre alta e Demir, per salvarlo, tornerà sui suoi passi e lo fa curare. Sabahattin chiamerà la polizia e Demir verrà portato di nuovo in carcere. Hatip offrirà protezione a Sermin, mentre Hunkar, occupandosi degli affari di famiglia, capirà che economicamente non navigano in buone acque.