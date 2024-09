Le puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 dal 23 al 27 settembre vedranno in primo piano la corsa contro il tempo di Damiano per incastrare il boss, con conseguente ansia di Viola. Quest'ultima infatti temerà per la vita del suo compagno. Inoltre, il processo per la compravendita di Tommaso, con Roberto Ferri pronto a tutto per ottenere la custodia del bambino sarà alle battute finali, ma non mancheranno i colpi di scena.

Filippo dubita del comportamento di Marina

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate che verranno trasmesse da lunedì 23 a venerdì 27 settembre prendono il via dai timori di Ida riguardanti la paura per l'esito della battaglia legale per riavere suo figlio.

Frattanto, Filippo e Serena resteranno sbalorditi dalla saccenza di Roberto, il quale vorrà recarsi da Lara per assicurarsi che lei esegua alla lettera le sue indicazioni.

Mentre i magistrati Eugenio e Lucia in procura dovranno fare i conti con la latitanza di Torrente, Alberto sarà preoccupato per la sua vita, così come Niko che comincerà a temere anche per sé stesso vista la presenza del socio in studio.

Intanto anche Rosa sarà angosciata per le indagini sul boss e così Damiano nel tentativo di rassicurarla prenderà un'iniziativa che potrebbe portare alla cattura di Torrente.

Mentre il processo riguardante Tommaso si avvierà alla conclusione, alcune scoperte della polizia potrebbero rivelarsi molto importanti.

Frattanto, Damiano chiederà a Lucia e Eugenio di poter avere un ruolo più incisivo nelle indagini per la cattura del boss. I due accetteranno tanto che Viola sarà molto in pena per il suo compagno che non si risparmierà per arrivare finalmente al nascondiglio del boss.

Lollo si rifiuta di andare con il padre

Un'aggressione (di cui le anticipazioni non indicano la vittima) metterà in cattiva luce Marina.

Anche Filippo avrà dei dubbi sul comportamento della Giordano. Dal canto suo, Ida sembrerà avere dei segreti al riguardo. La polizia convocherà Marina per sentirla riguardo all'aggressione e la sua situazione potrebbe aggravarsi.

Intanto, Guido dopo aver passato dei giorni a Roma con Claudia rientrerà a Napoli, ma ad accoglierlo ci sarà un'amara sorpresa, visto che Lollo si rifiuterà di andare a dormire a casa sua.

Infine, mentre Manuela deciderà di confidare il torto subito da Costabile circa il parco archeologico, Rossella sarà dispiaciuta per le tensioni tra Silvia e Nunzio, il quale dietro spinta di Diana sarà deciso a ristrutturare il bar Vulcano.

Il punto sulla misteriosa aggressione

La misteriosa aggressione che si verificherà durante le prossime puntate terrà i telespettatori di Un posto al sole con il fiato sospeso. Finora si sa ben poco su come andranno le cose, ma a quanto pare le vittime non saranno né Marina né Lara che, secondo quanto si legge nelle anticipazioni, infatti dovranno chiarire ben presto la propria posizione al riguardo.

Rimane poi da capire quale ruolo avranno Roberto e Ida in tutta la vicenda, inoltre la figura di Magdalena, la zia senza scrupoli di Ida, potrebbe rivelarsi ancora una volta centrale anche in questo caso.