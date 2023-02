Nei nuovi episodi della serie televisiva turca Terra amara in onda su Canale 5, si tornerà a parlare dell’assassinio di Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy), morto per mano di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) dopo aver abusato della povera Gülten. Il responsabile della tragica fine del nipote di Hunkar Yaman (Vahide Perçin), verrà a conoscenza di poter finire in carcere con l’accusa di essersi macchiato le mani di sangue, a seguito di una conversazione con il nuovo Pubblico Ministero Julide.

Trame turche, Terra amara: Julide indaga sull’omicidio di Cengaver ed Ercument

Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, dicono che la dottoressa Müjgan noterà l'evidente complicità tra Jülide, il nuovo Pubblico Ministero arrivato ad Adana, e il collega Sabahattin Arcan. La rivale di Zuleyha (Hilal Altinbilek) e il marito Yilmaz inviteranno i due a cena nella loro casa: durante la serata Julide e il medico approfondiranno la loro conoscenza.

Il giorno seguente Akkaya coglierà l’occasione al volo per fare delle domande al Pubblico Ministero, cioè se sono ancora in corso le indagini sull’omicida di Cengaver Çimen (Kadim Yaşar): la donna vuoterà il sacco, facendo sapere all’ex meccanico che ci vorrà ancora molto per trovare il colpevole della morte del marito di Nihal Çimen (Ebru Aytemur).

Julide non sospetterà minimamente che a mettere fine all’esistenza del vecchio amico di Demir (Murat Ünalmış) sia stato Hatip Tellidere (Mehmet Polat). A questo punto Akkaya si accorgerà della presenza del fascicolo sul decesso di Ercument, dopo che il Pubblico Ministero gli assicurerà di fare di tutto per arrivare alla verità.

Naciye scopre il tradimento del marito, Sermin e Hatip vengono arrestati

Sempre le anticipazioni turche, raccontano che al centro della scena ci saranno anche Hatip e Sermin, dopo aver intrapreso una tresca clandestina. Tutto avrà inizio nell’istante in cui Saniye Taşkın (Selin Yeninci) non farà fatica a capire che rapporto c'è tra la nipote di Hunkar e il nuovo cattivo della telenovela.

La cognata di Gulten quando avrà la conferma che Tellidere ha acquistato addirittura una casa per incontrare in segreto la sua amante, non perderà tempo per avvertire Hunkar: quest’ultima si vendicherà della parente, facendo sapere a Naciye che suo marito la tradisce.

Sermin e Hatip non potranno sfuggire al loro arresto, dopo essere stati sorpresi insieme: i due alleati quando faranno i conti con la giustizia si difenderanno, precisando di essere solo amici. La permanenza in carcere della cugina di Demir non sarà affatto una passeggiata, visto che verrà presa in giro da due detenute.