Che cosa succederà nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5? Dopo un breve salto temporale conseguente alla morte di Yilmaz, a causa di un incidente in macchina, Zuleyha sarà pronta a vivere accanto a Demir che, nel frattempo, si dimostrerà molto cambiato. Altun vedrà il marito con occhi diversi e inizierà a provare qualcosa di molto forte per lui che sostituirà, poco a poco, l'odio provato nel passato. Tuttavia, il destino avverso si metterà di mezzo. In città arriverà, infatti, Umit, una donna misteriosa e bellissima: Demir perderà la testa per Umit e l'interesse verrà ricambiato.

Il suo arrivo sconvolgerà anche la vita di Mujgan che verrà licenziata: il suo posto verrà preso proprio dalla bella Umit. Nel frattempo, verrà a galla tutta la verità su Fikret e le reali motivazioni che lo hanno spinto alla vendetta.

Terra amara, prossime puntate: Zuleyha innamorata di Demir

Nei prossimi episodi di Terra amara accadrà l'impensabile. Zuleyha ha sempre detestato Demir che l'ha costretta a stare lontano dall'uomo che amava e anche da suo figlio, strappatole dalle braccia senza pietà. La situazione cambierà radicalmente dopo che Demir concederà il divorzio a Zuleyha, avendo capito che è inutile tenerla legata a sé con la forza e i ricatti. I due si dirigeranno a firmare i fogli ma, proprio in quel momento, Yilmaz arriverà a tutta velocità in macchina e un sorpasso gli sarà fatale.

Demir, come un eroe, lo estrarrà dalla vettura prima che prenda fuoco ma il suo gesto non servirà purtroppo a salvarlo. Yilmaz morirà pochi giorni dopo, tra le braccia dela sua amata Zuleyha. Ci sarà, quindi, un salto temporale: vedremo Altun al fianco di Demir che inizierà a vedere con gli occhi dell'amore, apprezzando compiaciuta il suo cambiamento.

Peccato che, tra loro, ci si metta Umit, pronta a cambiare le carte in tavola e a far soffrire di nuovo Zuleyha.

Terra amara, spoiler nuovi episodi: la verità su Demir e Fikret

Continuando con le anticipazioni di Terra amara, vedremo Zuleyha prendere il posto della povera Hunkar e diventare presidentessa dell'associazione. Nel frattempo, la perfida Behice (che è ancora a piede libero dopo aver ucciso Hunkar) farà pressioni su Mujgan, convincendola a lasciare la città.

In questo modo, potrà allontanare ogni sospetto su di lei e vivere in pace. Ma ecco che accadrà qualcosa di imprevedibile: Nazire affronterà Behice, stanca di assistere alle bugie della zia di Mujgan. Nazire metterà così al corrente Fekeli che zia e nipote - inisieme al piccolo Kerem Ali - hanno intenzione di lasciare la città. Colpo di scena anche per quanto riguarda il motivo che ha spinto Fikret alla sua vendetta: è il figlio non riconosciuto di Adnan Yaman, e quindi il fratello di Demir. Quando Demir apprenderà la verità appena venuta alla luce, ne resterà spiazzato.