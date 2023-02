Grandi sorprese in arrivo nel corso delle prossime puntate di Terra amara, la seguitissima soap opera della fascia pomeridiana di Canale 5.

Le anticipazioni rivelano che si tornerà a parlare del legame tra Yilmaz e Zuleyha, dato che i due troveranno ancora una volta il modo per vedersi in gran segreto, lontani da tutto e tutti.

Ma, questa volta, qualcosa andrà storto: Mujgan, proprio nel momento in cui il suo amato si troverà assieme a Zuleyha, si ritroverà a fare i conti con un malore improvviso legato alla gravidanza.

Mujgan si sente male: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra Amara rivelano che nel corso delle prossime puntate di questa seconda stagione, Zuleyha e Mujgan si ritroveranno ai ferri corti.

Il motivo? Zuleyha inizierà a temere che la dottoressa possa voler fare del male a suo figlio Adnan, dopo aver scoperto che il bambino è figlio di Yilmaz.

Tra le due, quindi, ci sarà una nuova accesissima discussione al termine della quale la dottoressa di ritroverà a fare i conti con un malore.

Le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera turca di Canale 5 rivelano che, la donna inizierà ad avere delle fortissime fitte alla pancia e inizierà anche a sanguinare.

Yilmaz si rivede in segreto con Zuleyha: anticipazioni Terra amara

Spaventata da quanto sta accadendo, Mujgan proverà subito a mettersi in contatto con Yilmaz, per avvertirlo e per farsi portare subito in ospedale.

Peccato, però, che il ricco imprenditore non risponderà mai alle chiamate di sua moglie e, a quel punto, Mujgan deciderà di mettersi in macchina e di recarsi da sola all'ospedale per farsi visitare.

Ma per quale motivo Yilmaz non sarà reperibile al telefono? Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara rivelano che il motivo avrà a che fare ancora una volta con Zuleyha.

I due, infatti, riusciranno a vedersi per l'ennesima volta in gran segreto: la donna vorrà parlare con Yilmaz della difficile situazione che si è creata con Mujgan, dato che teme possa fare del male al loro amato Adnan.

Yilmaz porta Zuleyha in ospedale: anticipazioni Terra amara

Ma i colpi di scena non sono finiti qui: le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara rivelano che, durante questo incontro segreto, Zuleyha avvertirà un malore.

La donna si renderà conto che si sono rotte le acque e per lei sarà necessario il trasporto in ospedale. Al suo fianco, ovviamente, ci sarà Yilmaz: l'uomo non la lascerà sola e, una volta giunto in ospedale, scoprirà che anche sua moglie si trova ricoverata.

La reazione di Mujgan, ovviamente, non sarà delle migliori e punterà il dito contro suo marito.