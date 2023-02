Ancora guai in vista per il povero Gaffur. Nelle prossime puntate di Terra Amara, l'ex capomastro della famiglia Yaman si troverà ancora sotto il ricatto di Hatip Tellidere e per questo sarà costretto a svolgere dei lavoretti per il 'cattivo' della serie. Infatti, come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, Gaffur dovrà lavorare di notte, oltre che negli orari diurni per gli Yaman, ma la stanchezza accumulata si farà presto sentire, insospettendo tutti.

Gaffur sotto il controllo del perfido Hatip Tellidere

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi su Gaffur.

Seguendo la storyline della seguitissima soap turca, tutto prenderà il via quando al marito di Saniye verranno rubati dei soldi di un cliente di Hunkar. Temendo l'ira della padrona, Gaffur ricorrerà all'aiuto di Hatip, inconsapevole che proprio lui ha organizzato il furto ai suoi danni. In questo modo, l'uomo sarà alla mercé di Tellidere che in più di un'occasione lo metterà alla strette.

Promettendo uno sconto alla grossa cifra che dovrà restituire, Hatip obbligherà Gaffur ad acquistare da lui una grande quantità di polli che gli Yaman dovranno utilizzare poi per una festa in onore dei bambini poveri del paese che verranno circoncisi. I polli saranno avariati e molti dei partecipanti alla festa finiranno all'ospedale.

Ciò scatenerà l'ira di Demir che non solo picchierà Gaffur ma gli toglierà l'incarico di capomastro relegandolo ai lavori di pastorizia. A sorpresa sarà la moglie Saniye a prendere il suo posto per volere di Demir stesso.

Doppio lavoro per Gaffur

Hatip continuerà a chiedere la restituzione del denaro e Gaffur, in preda alla disperazione, arriverà a Gaffur rivenderà i gioielli di Saniye e dare una parte del denaro a Tellidere.

Quest'ultimo però non mollerà la presa e mettendo l'ex capomastro alle strette lo costringerà a fare dei lavori per lui in orari notturni. Gaffur, così, dovrà affiancare i lavori di pastorizia a cui è stato relegato dagli Yaman a quelli che gli affiderà Tellidere.

Stanco e provato dalla situazione, Gaffur finirà per prendere sonno durante il giorno e nei luoghi più impensati.

La scaltra Saniye ci metterà ben poco per comprendere che il marito le sta nascondendo qualcosa. Dal canto suo, anche Demir si renderà presto conto che l'uomo sta combinando qualcosa alle sue spalle, notando il comportamento più strano del solito del suo dipendente. Le bugie di Gaffur verranno a galla o ancora una volta l'ex capomastro la farà franca? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.