Un colpo di scena dietro l'altro caratterizzerà le puntate della 2^ stagione della soap Terra Amara. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Zuleyha impedirà le nozze di Hunkar e Fekeli, mentre Mujgan verrà a sapere per caso che Adnan è figlio di suo marito.

Zuleyha rovina il giorno del matrimonio di Hunkar

L'ex sarta si presenterà alla tenuta estiva, dove sa che si stanno preparando i futuri sposi per raccontare a Fekeli tutta la verità sul suo matrimonio con Demir e, quindi, allontanarlo da Hunkar. La moglie dell'imprenditore, infatti, non riuscirà a tollerare l'idea che, dopo tutto il male che le ha fatto vivere, la suocera possa meritarsi un momento di felicità.

A tal proposito penserà di vendicarsi mandando a rotoli il suo giorno più bello con Ali Rahmet.

La mamma di Adnan, non solo racconterà di essersi sposata sotto ricatto, ma svelerà anche di essere stata divisa da suo figlio per un lungo periodo e di essere stata rinchiusa in un manicomio. A sentire le sue parole, Fekeli rimarrà spiazzato e non vorrà credere che dietro tutta questa crudeltà ci sia la donna che ama. L'uomo, però, vedendo la matrona in silenzio, capirà che Zuleyha sta dicendo la verità e, senza pensarci due volte, si metterà in macchina e andrà via.

Sarà così che Hunkar non potrà coronare il suo sogno d'amore, durato quarant'anni, a causa della sete di vendetta della nuora.

Hunkar mette la nuora davanti ad una scelta

Messa in un angolo dalla moglie del figlio, la matrona non si scomporrà, guarderà la nuora negli occhi e ammetterà di aver commesso un errore in nome della felicità di Demir. D'altronde, tutto quello che ha fatto è stato solo per rendere felice suo figlio. Oggi, però, la donna ha ben capito che Zuleyha non si è innamorata di Demir e così facendo è stata soltanto condannata all'infelicità.

A quel punto, però, non potendo più tornare indietro, rimarrebbe solo una cosa da fare: svelare a Yilmaz che Adnan in realtà è suo figlio. Ed è proprio questa la scelta che Hunkar porrà a Zuleyha facendole presente che, qualora decidesse di infrangere il loro segreto, due famiglie verranno completamente distrutte.

Detto questo, le volterà le spalle ed entrerà in casa dove troverà il conforto della domestica Saniye con la quale potrà sfogarsi e piangere liberamente.

Mujgan scopre che in realtà Adnan è figlio di Yilmaz

Sconvolta dalle ultime parole della suocera Zuleyha correrà in ospedale e chiederà di poter parlare con Sabahattin. L'ex marito di Sermin, vedendola turbata, capirà subito che c'è qualcosa che non va e la lascerà sfogare. A quel punto la ragazza gli racconterà tutto, dal matrimonio saltato per causa sua alla scelta che le ha posto la suocera.

Ed ecco arrivare l'ennesimo colpo di scena: Mujgan sarà nascosta dietro il separé ospedaliero e avrà ascoltato l'intera conversazione tra Zuleyha e Sabahattin. La dottoressa, quindi, ora sa che Adnan è figlio di suo marito.