Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato italiano targato Giannandrea Pecorelli, in merito alle puntate che saranno trasmesse dal 27 febbraio al 3 marzo, evidenziano che l'improvviso malore di Gemma costringerà Ezio a rinviare il dialogo con Veronica, discorso durante il quale Colombo avrebbe voluto lasciare la compagna. La giovane Zanatta, con l'intento di comprendere le motivazioni del suo svenimento, andrà in ospedale per qualche accertamento.

scoprendo di essere in dolce attesa. Giunta a casa, dopo il timore iniziale, confesserà a Teresio e Veronica di aspettare un figlio da Carlos, così Ezio incontrerà il ragazzo inducendolo ad assumersi le sue responsabilità. Sebbene non vi siano anticipazioni ufficiali a riguardo, Gemma potrebbe essere incinta di Marco ma proverebbe a far credere a Carlos di aspettare un bimbo da lui, in quanto innamoratasi del ragazzo.

Zanatta junior potrebbe essere incinta di Marco

Il ritorno di Marco a Milano senza Stefania al suo fianco aveva scosso emotivamente Gemma, la quale era sembrata turbata ogni qualvolta l'ex partner si aleggiava nei paraggi.

Complice la cena organizzata proprio per il ritorno in città del rampollo di casa Di Sant'Erasmo, Gemma e l'ex erano sembrati riacquistare un feeling simile a quando erano in coppia, finendo per dialogare sino a tarda notte.

L'evoluzione di tale dialogo tra Gemma e Marco è stata off-screen, ma è possibile ipotizzare che tra i due siano finiti per lasciarsi travolgere dalla passione, un po' per il trasporto evidente della Cavallerizza del Circolo verso l'ex e un po' per lo scoramento del giornalista derivante dalla crisi con Stefania.

Se tale ipotesi trovasse riscontro, Gemma potrebbe essere incinta di Marco.

Gemma potrebbe far credere a Carlos di aspettare un figlio da lui

Il coinvolgimento emotivo di Carlos nei riguardi di Gemma è sempre sembrato ben più marcato di ciò che provava la ragazza nei suoi confronti. Allo stesso tempo, però, la giovane Zanatta era parsa sciogliere le riserve giorno dopo giorno, appuntamento dopo appuntamento ma quando sembrava poter nascere una coppia a tutti gli effetti, ecco che Carlos aveva deciso di rompere.

Gemma, però, potrebbe essersi innamorata nel frattempo di Carlos e, qualora il padre del bimbo che porta in grembo fosse di Marco, la Cavallerizza del Circolo farebbe credere a Carlos di essere incinta di lui. Così facendo, il ragazzo si vedrebbe quasi costretto ad assumersi le proprie responsabilità e, al contempo, Gemma eviterebbe di scatenare l'ennesimo putiferio con la sorellastra Stefania.