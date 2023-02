I prossimi episodi di Terra Amara si preannunciano intensi e pieni di suspense. Secondo quanto riportano le anticipazioni provenienti dalle Turchia, un incendio improvviso metterà a serio rischio la vita del piccolo Adnan che si troverà nella stalla intrappolato tra le fiamme [VIDEO] a causa di una distrazione di Azize, affetta da demenza senile. A salvare la vita al bambino sarà Sermin, che grazie a questo gesto potrà riscattarsi agli occhi dei presenti, ma il cugino Demir e sua madre Hunkar continueranno a sospettare di lei.

Anticipazioni turche di Terra Amara: Adnan rischierà la vita

Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia raccontano che per Zuleyha e la sua famiglia ci saranno ancora delle brutte sorprese. Tutto inizierà da una festa organizzata dalla famiglia Yaman in onore della piccola Leyla, la figlia di Demir e Zuleyha. Per l'occasione ci saranno molti invitati e ci sarà una grande confusione per tutta la tenuta. In questo caos Adnan sfuggirà agli occhi di sua madre e sarà libero di giocare seguendo la nonnina Azize, affetta da demenza senile. L'anziana donna sarà convinta di aver perso alcuni gioielli e si metterà a cercarli nella stalla, ma i due più "fragili" della famiglia Yaman si troveranno in serio pericolo.

Attimi di paura per Zuleyha e Demir

Le puntate di Terra Amara sono ricche di colpi di scena e presto i fan della soap opera assisteranno a un momento di forte tensione. La nonna Azize, a causa della confusione della festa in famiglia, si allontanerà dai suoi cari e si dirigerà nella stalla alla ricerca di alcuni gioielli. Userà una candela per fare luce, ma provocherà involontariamente un incendio, ignara del fatto che il piccolo Adnan l'abbia seguita, così il bambino si ritroverà intrappolato tra le fiamme.

Quando Zuleyha si accorgerà di quello che sta accadendo sarà disperata e sarà sul punto di lanciarsi tra le fiamme pur di salvare il suo bambino.

Sermin salverà la vita ad Adnan, ma Demir sospetterà di lei

Le nuove anticipazioni di Terra Amara raccontano che Demir e Hunkar saranno terrorizzati e faranno di tutto per frenare la signora Altun, sul punto di raggiungere il piccolo Adnan, ma a salvare la vita al bambino sarà un'altra protagonista.

Sermin sarà per caso lì vicino, perché farà visita a Behice per avere informazioni sulla gravidanza difficile della moglie di Yilmaz. Vedrà Adnan tra le fiamme e lo porterà in salvo prima che sia troppo tardi. Questo gesto eroico farà guadagnare punti a Sermin, che verrà festeggiata da tutti i presenti, ma Demir e Hünkar continueranno a guardare con sospetto la donna. I due arriveranno a pensare che l'incendio possa essere stato appiccato proprio da lei per essere rivalutata. Non immagineranno che la responsabile di tutto, anche se involontaria, sia la nonnina Azize.