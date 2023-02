Quando debutta il serale di Amici 2023 su Canale 5? Chi ci sarà nel cast di questa ventiduesima edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi?

L'appuntamento è confermato nella programmazione Mediaset nella primavera 2023 e si sfiderà in prima serata con il Cantante mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci su Rai 1. In queste settimane verranno messe a punto quelle che saranno le novità di quest'anno di Amici.

Occhi puntati in primis sulla giuria del serale, che questa volta potrebbe essere completamente rivoluzionata rispetto a quella vista nel corso delle ultime due stagioni.

Svelata la data d'inizio del serale di Amici 2023 su Canale 5

L'appuntamento con il serale di Amici 2023 è in programma a partire da sabato 18 marzo su Canale 5.

È questa la data in cui è stata fissata la messa in onda della prima puntata di questa nuova edizione, la quale terrà compagnia al pubblico fino alla fine di maggio, quando si disputerà la finale che porterà alla proclamazione del vincitore assoluto.

Come è già successo con le ultime due stagioni, anche quest'anno l'appuntamento con Amici non dovrebbe essere in diretta.

Le puntate del talent show potrebbero essere registrate con qualche giorno d'anticipo rispetto alla messa in onda nel prime time del sabato sera di Canale 5, fatta eccezione per la finale che andrà in onda in rigorosa diretta, per permettere al pubblico di poter esprimere la propria preferenza con il televoto.

Per quanto riguarda il cast del serale di Amici 2023, le prime anticipazioni rivelano che dalla vecchia giuria, vista nel corso delle ultime due stagioni del talent show Mediaset, non ci sarà Stefano De Martino.

Le prime anticipazioni sul serale di Amici 2023: nessun ritorno di Stefano De Martino e Emma

Il conduttore, attualmente impegnato sulle reti Rai con"Stasera tutto è possibile e prossimamente anche a teatro con il suo primo show, non sarà nel cast di giudici di questa ventiduesima edizione.

Smentita anche l'ipotesi legata a un possibile coinvolgimento di Emma Marrone nel cast del talent show Mediaset condotto da Maria De Filippi.

Non ci sarà neppure la cantante Giorgia: in una delle sue ultime interviste ha ammesso che non si sente portata a fare il giudice in un talent show.

Matti Zenzola ammesso al serale: anticipazioni Amici 2023

Per quanto riguarda gli allievi che accederanno allo show di prime time, le ultime anticipazioni rivelano che gli spettatori avranno modo di vedere in scena anche Mattia Zenzola.

Il ballerino del team di Raimondo Todaro è uno dei concorrenti più amati dal pubblico del talent show.

Dopo averlo tenuto per diverse settimane sulle spine, il prof Todaro ha scelto di concedergli la maglia di accesso al serale. Il momento non è stato ancora trasmesso in tv, ma la 22ª puntata di Amici dovrebbe essere recuperata domenica 5 marzo dopo lo stop della scorsa settimana per la morte di Maurizio Costanzo.