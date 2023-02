Proseguono spediti gli appuntamenti su Rai 3 con Un posto al sole. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 6 al 10 marzo, rivelano che gli abitanti di Palazzo Palladini dovranno affrontare la morte di Teresa. Sarà per tutti un tragico evento, che scuoterà gli animi. Continueranno invece i problemi al Vulcano, che dovrà fronteggiare l’ennesimo attacco del periodo. Questa volta ad intervenire ci penserà però Michele. Giulia e Angela dovranno fare i conti con una nuova situazione problematiche che le metterà in pericolo.

Spoiler Un posto al sole al 10 marzo: Franco torna dalla Nuova Zelanda

Durante le prossime puntate di Un posto al sole, Teresa dovrà fare i conti con un infarto. Otello correrà in ospedale, per tenere sotto controllo le condizioni di salute della moglie. Anche Silvia e Michele verranno allarmati dalla notizia. Purtroppo, la moglie di Otello non riuscirà a sopravvivere al tragico evento e tutti a Palazzo Palladini si ritroveranno a dover affrontare la tragica morte di Teresa. Inizialmente però, Otello sarà allo scuro di ciò che è accaduto alla moglie.

Ben presto arriverà anche per lui il momento di essere messo a conoscenza della sconfortante verità. L’uomo potrà contare sul sostegno di amici e familiare, che nel frattempo si prepareranno per dare l’ultimo saluto a Teresa.

La morte della donna rattristerà parecchio Bianca, che verrà ritrovata giù di morale da Franco al suo ritorno dalla Nuova Zelanda.

Trame Un posto al sole, nuove puntate: Speranza su tutte le furie

Micaela s’intrometterà ancora una volta nella vita di Samuel e questo farà infuriare Speranza. Tra le due donne ci sarà un momento di forte tensione quando Samuel deciderà di esibirsi come spogliarellista durante l’evento per la Festa della Donna.

Si tratterà di una serata organizzata al Caffè Vulcano nel tentativo di rilanciare il locale. Purtroppo, il locale dovrà ben presto fare i conti con un nuovo duro attacco. Questa volta però, ad intervenire ci sarà Michele.

Nonostante il passare dei giorni, Marina non riuscirà ad abituarsi all’idea che Lara dovrà fare parte della vita di Roberto per sempre.

La donna non potrà fare altro che osservare le mosse di Lara, sempre più spietata e pronta alla qualsiasi per riguadagnare terreno con Ferri. I piani di Alberto verranno nuovamente ostacolati. L’uomo sarà sempre più deciso ad estendere lo studio anche nell’appartamento accanto al suo.

Momenti difficili per Rosa, che perderà il suo lavoro in fabbrica. La donna avrà disperatamente bisogno di trovare un nuovo impiego e chiederà aiuto a Viola. Nuove disavventure per Giulia e Angela, che si ritroveranno ancora una volta in pericolo.