La serie televisiva Terra Amara, ambientata nella Turchia degli anni Settanta, è sempre più intrigante. Negli episodi che il pubblico vedrà il 1 e il 2 marzo 2023, su Canale 5, Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) non vorrà farla passare liscia al vero assassino di Cengaver Çimen (Kadim Yaşar).

Demir Yaman (Murat Ünalmış) invece, dopo essere stato arrestato, finirà in ospedale per sua volontà: per sfuggire al suo destino, Demir si ferirà con un punteruolo.

Spoiler Terra amara, del 1° marzo: Yilmaz deciso a vendicare la morte di Cengaver

Le anticipazioni della puntata che verrà trasmessa su Canale 5 mercoledì 1° marzo raccontano che Yilmaz, dopo aver appreso che Cengaver è stato ucciso, vorrà vendicarlo.

Sarà anche deciso a incontrare Zuleyha (Hilal Altınbilek) per manifestarle la sua amarezza riguardo le incomprensioni che hanno avuto. Non mancherà l’intervento di Fekeli (Kerem Alışık), che gli farà presente di essere amato dalla moglie Mujgan (Melike İpek Yalova) e che la sua ex fidanzata è sposata con Demir. Akkaya cadrà nella disperazione totale dopo aver ascoltato le parole del padrino.

Trama del 2 marzo: Akkaya si vuole trasferire vicino ai Yaman, Demir viene operato da Mujgan

Nel corso dell’episodio che andrà in onda giovedì 2 marzo, Demir in carcere non farà altro che pensare, mentre attenderà l’esito del processo che potrebbe sancire la sua condanna a morte oppure la reclusione in carcere per vent’anni.

Intanto Yilmaz approfitterà della sua assenza per occuparsi della ristrutturazione dell'ex villa di Sermin (Sibel Taşçıoğlu), situata a due passi dalla villa della famiglia Yaman. Il suo obiettivo sarà quello di trasferirsi nella nuova casa. Il capomastro Gaffur (Bülent Polat) si affretterà a far visita a Demir in prigione per dirglielo.

Quest’ultimo perderà le staffe non appena verrà a conoscenza del nuovo passo del suo nemico.

A questo punto Yaman chiederà alla madre Hunkar (Vahide Perçin) di preparargli i passaporti per permettergli di fuggire con Zuleyha a Berlino. Per far funzionare il suo piano Demir si ferirà con un oggetto appuntito, al punto da far necessitare il suo ricovero in ospedale.

Quest’ultimo verrà operato dalla dottoressa Mujgan per essersi procurato una grave ferita al ventre.

Riassunto puntata del 28 febbraio: Zuleyha furiosa con Gaffur, Yaman rischia la pena capitale

Nella puntata del 28 febbraio, Zuleyha esigerà che Hunkar licenzi sia Gaffur che la moglie Saniye (Selin Yeninci). La fanciulla sarà arrabbiata con il capomastro per aver nascosto la lettera che aveva scritto a Yilmaz. La signora Yaman entrerà in conflitto con la nuora e si rifiuterà di mandare via la coppia al suo servizio.

Yilmaz verrà scagionato in attesa del processo, dopo essere finito in carcere per aver attentato erroneamente alla vita del padrino Fekeli. Demir, invece, rischierà la pena capitale su richiesta del pubblico ministero Julide (Alayça Öztürk), che continuerà a credere che sia il responsabile della morte di Cengaver.