Sono passate circa 24 ore da quando Maria De Filippi ha presentato il nuovo tronista di Uomini e Donne Luca Daffrè: il pubblico di Canale 5 lo conosce molto bene. Il ragazzo è stato, spesso, al centro dell'attenzione mediatica in questi anni, sia per le sue partecipazioni a programmi televisivi che per i suoi amori da copertina: prima di esordire sulla poltrona rossa del dating show, il trentino ha frequentato Oriana Marzoli e Sophie Codegoni.

Chi è la new entry di Uomini e Donne

Da quando è stato ufficializzato l'arrivo di Luca Daffrè nel cast di Uomini e Donne, in rete non si parla d'altro.

Chi segue i programmi Mediaset, infatti, sa bene chi è il nuovo tronista del dating show.

Le voci che hanno impazzato sul web nell'ultimo periodo sostenevano che, a completare il "quartetto" del Trono Classico, sarebbe stato uno sconosciuto, ovvero un giovane alla prima esperienza davanti alle telecamere.

Le anticipazioni della puntata che è stata registrata il 19 febbraio, però, hanno smentito questo rumor: la redazione ha deciso di puntare su un modello che ha già partecipato al format di Maria De Filippi ma anche ad altri programmi, sempre in onda su Canale 5.

Il ragazzo, che d'ora in poi cercherà l'anima gemella in tv, infatti, è un ex di parecchie trasmissioni: due volte corteggiatore a U&D, naufrago dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi e single a Temptation Island.

Le frequentazioni famose prima di Uomini e Donne

Il nuovo tronista Luca, però, è conosciuto dal pubblico televisivo anche per i suoi amori da copertina. Come ricordano i siti di Gossip in queste ore, il bel Daffrè è stato legato ad almeno due ragazze famose, prima di entrare a far parte del cast fisso di Uomini e donne.

Per sua stessa ammissione, il giovane ha frequentato Oriana Marzoli alcuni mesi fa: in un'intervista che ha rilasciato, il trentino ha fatto sapere di aver avuto un passionale flirt con la concorrente del Grande Fratello Vip 7, un'amicizia speciale che si è interrotta a causa della distanza (lei vive in Spagna, lui a Milano) e degli impegni lavorativi di entrambi.

Il neo protagonista del Trono Classico, però, è stato legato anche a Sophie Codegoni: prima che la "Bonas" di Avanti un altro entrasse nella casa più spiata d'Italia (quindi più di un anno fa), tra lei e Luca c'è stata una piacevole ma breve frequentazione.

Attesa per le scelte a Uomini e Donne

L'avventura di Luca a Uomini e Donne, dunque, è iniziata ufficialmente il 19 febbraio: il ragazzo ha a disposizione circa tre mesi per capire se tra le sue corteggiatrici c'è quella che potrebbe diventare la compagna della vita.

Molti fan di Uomini e donne hanno polemizzato alla notizia che il nuovo tronista è un volto già famoso: Daffrè non è sicuramente un "novellino" per quanto riguarda l'esposizione mediatica e questa cosa non va giù a tanti spettatori del programma di Maria De Filippi.

Un parere che stanno sposando in parecchi, infatti, è che la redazione dovrebbe tornare al periodo in cui sulla poltrona rossa c'erano soltanto persone comuni, giovani realmente intenzionati a trovare l'amore e non influencer o aspiranti tali.

Sono un bel po' di anni che il Trono Classico è oscurato dalle dinamiche che creano le dame e i cavalieri dell'Over e uno dei motivi potrebbe essere proprio la scelta degli autori di puntare sempre su ex corteggiatori.

Oggi, comunque, è prevista una nuova registrazione e l'attesa dei telespettatori è tutta per quello che accadrà in studio tra Federico, Carola e Alice: il romano ha detto di essere pronto per fare la scelta, ma la conduttrice ha anticipato che non avverrà prima di un'altra settimana.