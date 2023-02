Ci sono tante novità in arrivo nelle nuove puntate di Terra Amara previste prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler della soap opera turca rivelano che Hünkar Yaman deciderà di vendicarsi della nipote. La matrona metterà al corrente Naciye che suo marito Hatip Tellidere (Mehmet Polat) ha una relazione clandestina con Sermin.

Terra amara, anticipazioni: Sermin depone a favore di Demir

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti i nuovi episodi trasmessi prossimamente su Canale 5, si soffermano sul segreto di Sermin.

Tutto inizierà quando la nipote di Hünkar (Vahide Perçin) deciderà scappare in Francia dalla figlia Betul invece di scagionare suo cugino dall'accusa di omicidio.

Purtroppo la fuga verrà fermata da un terribile incidente d'auto che spedirà la donna in ospedale. Qui Sabahattin e Mujgan riusciranno a salvarle la vita. Nel frattempo Sermin riceverà la visita di sua zia, la quale esigerà che deponga a favore di Demir. Sermin (Sibel Taşçıoğlu), a questo punto, accetterà di graziare il cugino, per poi trasferirsi in casa dell'ex marito per ristabilirsi dalle ferite riportate nell'incidente. La convivenza tra i genitori di Betul si rivelerà impossibile. Alla fine il dottore deciderà perfino di cambiare la serratura per impedirle di tornare a casa.

Saniye scopre che Sermin e Hatip sono amanti

Nelle puntate turche di Terra amara, Sermin deciderà di trovare rifugio da Hatip, al quale chiederà protezione dopo non averlo denunciato agli investigatori per la morte di Cengaver.

Sermin diventerà l'amante di Hatip, che arriverà a comprare una piccola abitazione per i loro incontri clandestini. Tuttavia la loro tresca verrà scoperta da Saniye quando spierà per caso una conversazione tra di loro. La domestica, grazie al nuovo lavoro ereditato da suo marito Gaffur, avrà modo di avvicinarsi ai due amanti finendo per scoprire che tra loro c'è qualcosa di più che di una semplice amicizia.

Per questo motivo non esiterà a informare Hünkar su quanto scoperto su sua zia e Tellidere.

Hünkar informa Naciye che suo marito la tradisce

Hünkar si precipiterà da Naciye informandola che suo marito ha una relazione clandestina con Sermin. Per questo motivo la matrona le suggerirà di correre a un indirizzo per cogliere i due amanti in flagrante.

La signora Tellidere crederà alla versione raccontata dalla signora Yaman, cosa deciderà di fare? Non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara per scoprire come evolverà questa storyline.