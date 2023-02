Mercoledì 8 febbraio, Amadeus in conferenza stampa ha trattato vari argomenti: dagli ascolti legati alla prima serata della 73^ edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo, all'imprevisto con Blanco.

Parlando di Blanco, il conduttore ha riferito di aver ricevuto una telefonata da parte dell'artista in cui ha chiesto scusa.

Per Amadeus c'è stata una mancanza di rispetto

Nella conferenza stampa di mercoledì 8 febbraio, si sono presentati Amadeus, Francesca Fagnani, Gianni Morandi, il sindaco di Sanremo e il direttore del prime time di Rai1 Stefano Coletta.

Il primo ad intervenire su quanto accaduto con Blanco, è stato il sindaco della cittadina che ospita il festival della canzone italiana: "Sanremo è la città dei fiori, e per un solo bouquet servono anni di lavoro". Secondo Alberto Bianchieri sarebbe stato più corretto chiedere scusa, dopo la pessima figura. A quel punto Amadeus ha rotto il ghiaccio spiengando perché ha sbagliato alcuni nomi: "Ieri mi sono rimbambito: ho chiamato Gianmaria Sangiovanni e Blanco Salmo. Se mi avesse sentito forse avrebbe spaccato anche altro". In merito all'episodio che ha coinvolto il cantante, il conduttore ha smentito che si trattasse di una gag: "Sapevamo che potesse fare qualcosa con le rose". Tuttavia, il conduttore dietro le quinte non ha immediatamente compreso cosa stava succedendo sul palco dell'Ariston: "Solo poi ho capito che aveva problemi con l'audio".

A tal proposito il presentatore televisivo ha raccontato un retroscena: "Stamattina mi ha chiamato e mi ha chiesto scusa". Amadeus ha spiegato che non si sente di condannare un artista che non ha neanche 20 anni, anche se non lo giustifica: "Non andava mancato di rispetto a Sanremo e ai fiori".

Per quanto riguarda la proposta di un giornalista sul fatto di dare una specie di Daspo al cantante, Amadeus ha detto di avere le idee chiare: "Non me la sento che non debba far parte del Festival per i prossimi anni".

Il conduttore ha ribadito che si tratta di un giovane ragazzo che ha sbagliato, ma che ha anche capito l'errore commesso.

Gianni Morandi è stato immortalato mentre aiutava a ripulire l'Ariston. Il diretto interessato ha spiegato che il suo gesto in quel momento era un modo per sdrammatizzare la situazione.

Gli elogi sul record di ascolti

In conferenza si è parlato anche degli ottimi ascolti per il debutto del Festival di Sanremo.

Stefano Coletta è stupito, perché dal 1995 non si ottenevano dei risulti simili. Inoltre la kermesse è stata seguita da un pubblico molto giovane: per una televisione generalista non è un risultato così scontato. Gianni Morandi ha ammesso di essersi emozionato tantissimo, anche se non è la prima volta che calca il palco del teatro Ariston di Sanremo.

Amadeus invece è sicuro che i risultati siano arrivati grazie al lavoro di squadra. Infine ha precisato: "Continuo a volare basso perché nella carriera ho conosciuto picchi e discese".