La soap opera di origini turche intitolata Terra Amara (Bir Zamanlar Çukurova) e che sfiora i 3 milioni di telespettatori di media, appassiona sempre più con tantissimi colpi di scena. Gli spoiler delle nuove puntate, in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana, raccontano che la sintonia tra Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) e Hatip Tellidere (Mehmet Polat) non sfuggirà a Saniye Taşkın (Selin Yeninci). La nipote di Hünkar Yaman (Vahide Perçin) diventerà l’amante del nuovo cattivo della telenovela, dopo non essere riuscita a recarsi in Francia dalla figlia Betul (İlayda Çevik) per non far tornare in libertà il cugino Demir Yaman (Murat Ünalmış).

Trame turche, Terra amara: Sermin costretta a far scagionare Demir, Sabahattin caccia di casa l’ex moglie

Nei prossimi episodi della serie televisiva che continua a volare con ascolti più che convincenti sulla rete ammiraglia Mediaset, Sermin non avrà altra scelta, oltre a quella di smentire la testimonianza rilasciata contro il cugino Demir, dopo averlo fatto finire in prigione con l’accusa di aver ucciso l’ex amico Cengaver Çimen (Kadim Yaşar). In particolare, Hunkar, quando verrà a conoscenza che sua nipote ha cercato di scappare prima di avere un terribile incidente stradale, la costringerà a far scagionare suo figlio in fretta, senza farle avere i soldi che le aveva promesso.

A questo punto, Sermin si rifugerà a casa dell’ex marito Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) che, dopo qualche giorno, la caccerà via per poi cambiare la serratura della porta, quando capirà che Demir ha fatto i conti con la giustizia a causa sua.

Sermin, dopo aver assicurato a Hatip di non averlo denunciato, gli chiederà di poter alloggiare con lui e la moglie Naciye (Şirin Öten): il nuovo cattivo dello sceneggiato accoglierà la donna nella sua abitazione.

Sermin e Hatip iniziano ad avere alcuni incontri clandestini, Hunkar aiuta Naciye a smascherare il marito

Intanto, Saniye, dopo essere diventata il nuovo capomastro dei Yaman al posto del marito Gaffur Taşkın (Bülent Polat), ascolterà una conversazione tra Sermin e Hatip: l’ex governante non farà fatica a capire l’intenzione dei due di intraprendere una tresca clandestina.

Il vero assassino di Cengaver e l’ex moglie del dottor Sabahattin inizieranno ad incontrarsi segretamente tra le mura di una piccola casa ad Adana, acquistata appositamente dall’uomo.

Hunkar non rimarrà di certo ferma a guardare, non appena Saniye la metterà al corrente della relazione extraconiugale tra Sermin e Hatip: la suocera di Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) farà avere a Naciye l’indirizzo per poter sorprendere il marito tra le braccia dell’amante.