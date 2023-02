Nuovo colpo di scena in arrivo in Terra amara. Nel corso delle nuove puntate che andranno in onda su Canale 5, Cengaver verrà ucciso da Hatip. Sarà però Demir a venir accusato dell'omicidio, finendo in carcere e rischiando la pena di morte.

Demir e Cengaver litigano furiosamente: anticipazioni Terra amara

Nelle puntate in onda tra qualche settimana su Canale 5 le trame non deluderanno i telespettatori. Un nuovo di colpo di scena lascerà i fan a bocca aperta. Cengaver infatti, verrà ucciso. Ma come si arriverà a questo? Dando uno sguardo alle anticipazioni, tutto avrà inizio nel momento in cui Sermin vorrà vendicarsi di Demir, arrivando a denunciarlo per delle pratiche illegali.

Sermin si sarà alleata con il nuovo cattivo della serie tv, ovvero Hatip. Ebbene, quest'ultimo, farà credere a Yaman che sia stato Cengaver a denunciarlo. Ecco che Demir andrà come una furia dall'ex amico minacciandolo con una pistola. Una lite a cui assisteranno in molti.

Terra amara spoiler: Hatip uccide a sangue freddo Cengaver

Ben presto però, Cengaver scoprirà che sarà stato Hatip a metterlo contro Demir e pertanto vorrà affrontare il cattivone della serie. Stando alle anticipazioni, tutto accadrà proprio nel giorno della festa per la circoncisione del figlio di Cengaver. Venuto a sapere che è stato Hatip a fare il suo nome a Demir, Cengaver si recherà da Hatip dandogli del vile e annunciandogli che presto Yaman verrà a sapere la verità.

A questo punto, Hatip sotto gli occhi di Sermin sparerà a sangue freddo a Cengaver. Mentre Hatip e Sermin fuggiranno a gambe levate, Cengaver seppur ferito, riuscirà a salire in macchina e tornare alla festa per la circoncisione del figlio. Riuscirà a consegnargli il regalo e, subito dopo, cadrà a terra. Cengaver morirà tra le braccia della moglie Nihal e sotto gli occhi di tutti gli invitati, tra cui Yilmaz e Fekeli.

Demir arrestato per l'omicidio di Cengaver: nuove puntate di Terra amara

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Cengaver non farà in tempo a rivelare il nome del suo assassino. In cima alla lista dei sospettati ci sarà Demir, proprio alla luce della lite intercorsa pochi giorni prima. Sarà Sermin a dare il colpo di grazie a Demir, mentendo alla polizia e dichiarando di averlo visto discutere e poi sparare a Cengaver.

A questo punto, il Pubblico Ministero ordinerà l'arresto di Demir con l'accusa di omicidio. Yaman finirà quindi in carcere e rischierà addirittura la pena di morte. Una situazione che destabilizzerà in particolare Hunkar, la quale cercherà un modo per salvare la vita del figlio. Ci riuscirà? Per scoprilo non resta che seguire le prossime anticipazioni di Terra amara.