Cosa sta succedendo tra Fedez e Chiara Ferragni? Sabato 11 febbraio, durante la performance di Rosa Chemical al Festival di Sanremo, il rapper milanese è stato trascinato sul palco dal suo amico che l'ha baciato fra lo sconcerto dei presenti.

Nei giorni seguenti la kermesse, Fedez non ha più postato stories su Instagram a differenza di sua moglie Chiara Ferragni, apparsa sul palco molto contrariata per l'accaduto. I fan ipotizzano adesso che i due coniugi abbiano discusso proprio per quanto accaduto in diretta tv.

Che cos'è accaduto?

In occasione della propria esibizione al Festival di Sanremo Rosa Chemical ha baciato Fedez lasciando la moglie Chiara Ferragni senza parole.

Nei video presenti sui social, i genitori di Chiara Ferragni e le sorelle ridevano a squarciagola. Poco dopo, però, è apparso un video in cui si vede l'influencer parlare con il marito nel corso di una pausa pubblicitaria. Il tutto con Amadeus intento ad invitare i "Ferragnez" dietro le quinte. Che stessero discutendo dell'accaduto?

ROSA CHEMICAL CHE CI FA SBANCARE AL FANTASANREMO TRA L’INVASIONE DI PALCO LA SCAPEZZOLATA IL BACIO IN BOCCA A FEDEZ CHIARA FERRAGNI CHE GLI PORTA I FIORI A FINE ESIBIZIONE COSA ABBIAMO APPENA VISTO STO VOLANDO FDI MORIRONO E SI GODE. #Sanremo2023 pic.twitter.com/CGpSOyyiu0 — •LP• 🫧 (@isorrisidiem) February 11, 2023

Ferragnez: maretta post-Sanremo?

Da quel momento il rapper milanese è in "silenzio" sul proprio account Instagram.

Al contrario, Chiara Ferragni ha pubblicato una serie di stories per ringraziare tutti coloro che l'hanno sostenuta in questa sua nuova avventura di co-conduttrice. In altre stories, si trova con la mamma Marina e in una con il figlio Leone prima di dormire. Di Fedez, però, nessuna traccia o menzione. Non è escluso che i due coniugi possano aver discusso per quanto accaduto durante la performance di Rosa Chemical.

Ovviamente, si tratta di solo di supposizioni poiché i due diretti interessati non hanno confermato o smentito nessun presunto litigio post-Sanremo.

Cosa pensano alcuni utenti del web

La freddezza social tra Chiara Ferragni e Fedez non è passata inosservata ai loro fan.

Su Twitter, moltissimi utenti stanno commentando quanto accaduto durante il Festival di Sanremo: "Comunque lei nelle storie sta ringraziando tutti, tranne lui".

Un utente ha fatto notare come secondo lui il bacio tra il rapper e l'artista in gara fosse una cosa preparata e non improvvisata. Un altro fan della coppia ha criticato invece la Ferragni: "Però dai pensati libera, vivi la vita come vuoi, lotta per i diritti lgbt e poi ti arrabbi se Fedez bacia Rosa Chemical".

Un altro telespettatore ha invitato a lasciar correre le cose senza commentare ulteriormente per far si che i due risolvano la cosa in privato.