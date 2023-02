Il secondo episodio settimanale di Terra Amara in onda martedì 21 febbraio 2023, vedrà un nuovo colpo di scena. Demir, infatti, darà fuoco alla casa di Sermin e lo farà per vendicarsi della cugina per aver aiutato Zuleyha nel tentativo di abortire. Yilmaz intanto, porterà la lettera di Zuleyha a Fekeli per fargli capire che Hunkar non è la bella persona che lui crede. Yaman e tutta la famiglia, intanto, fuggiranno a Instanbul.

Terra amara del 21 febbraio: Yilmaz porta la lettera a Fekeli

In città si sono appena conclusi i festeggiamenti per il matrimonio di Yilmaz e Mujgan.

La trama del 21 febbraio, riprenderà dal monento in cui Yilmaz non si darà pace dopo aver letto un frammento della lettera che gli scrisse a suo tempo Zuleyha. Missiva che lei gli aveva scritto quando lui si trovava in carcere e mai spedita da Gulten. Ebbene, Akkaya solo dopo aver sposato Mujgan, verrà a sapere che Zuleyha non ha mai smesso di amarlo e che aveva accettato di sposare Demir solo dietro ricatto di Hunkar. A questo punto, Yilmaz porterà la lettera a Fekeli, per fargli aprire gli occhi sulla signora Yaman.

Demir appicca il fuoco alla casa di Sermin: spoiler Terra amara

Yilmaz cercherà di far capire ad Ali Ramhet che Hunkar ha giocato con la sua vita e con quella di Zuleyha. In attesa di sapere come reagirà Fekeli a questa rivelazione, le anticipazioni parlano di un atto sconsiderato che metterà in atto Demir Yaman.

L'uomo riuscirà ad impedire a Zuleyha di abortire ma non perdonerà Sermin per aver aiutato la moglie a trovare il medico abortista. Demir sarà profondamente disgustato da Sermin e, senza pensarci due volte, andrà a casa sua con lo copo di vendicarsi. Le suppliche di Sermin non serviranno a nulla, visto che Yaman cospargerà tutti gli ambienti di benzina per poi appiccare il fuoco.

Terra amara: la famiglia Yaman fugge a Instanbul, Sermin si allea con Hatip

La casa di Sermin sarà praticamente distrutta dall'incendio. Non appena avrà appiccato il fuoco, Demir fuggirà dalla tenuta ed andrà a Istanbul insieme a Zuleyha, Adnan e Hunkar. Sermin intanto, disperata per aver perso la sua casa, vorrà vendicarsi a sua volta di Demir e troverà un alleato in Hatip.

Dando uno sguardo alle trame successive, non tarderà ad arrivare la vendetta della donna, visto che Demir sarà costretto a fare ritorno in città a causa di un'ispezione della finanza nella sua ditta. Qualcuno, infatti, lo ha denunciato per presunte pratiche illegali. Da qui, inizieranno altri colpi di scena che vedranno Yaman scontrarsi con Cengaver, ritenuto responsabile della soffiata. In realtà dietro a tutto ci saranno Sermin e il suo nuovo alleato Hatip.