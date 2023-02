La soap opera di origini turche Terra Amara continua a conquistare il pubblico di Canale 5 con tante sorprese. Nel corso delle puntate in onda il 15 e 16 febbraio 2023 Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) non reagirà bene quando apprenderà della gravidanza inaspettata di Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek).

Spoiler Terra amara, del 15 febbraio: Gaffur non riesce a farsi perdonare dalla moglie Saniye

Dalle anticipazioni sulla puntata in onda mercoledì 15 febbraio si evince che Yilmaz rimarrà profondamente turbato dopo aver appreso che la sua ex fidanzata Zuleyha è incinta, inoltre avrà dei risentimenti nei confronti del rivale Demir Yaman (Murat Ünalmış).

Nel contempo il capomastro Gaffur (Bülent Polat) non mollerà affatto la presa e tenterà di salvare il matrimonio con la moglie Saniye (Selin Yeninci), dopo averla tradita con la domestica Seher (Ebru Ünlü). La governante non vorrà saperne di perdonare il marito e per la troppa delusione non gli consentirà di trascorrere la notte a casa.

Demir Yaman continuerà ad accusare Zuleyha di essere rimasta incinta di Yilmaz e soprattutto non riuscirà a sopportare il fatto che la donna abbia accettato di sposarlo solo per far sfuggire il suo ex fidanzato dalla condanna a morte.

Trama del 16 febbraio: Sermin deve restituire il denaro a Hunkar e Demir

Nell’episodio di giovedì 16 febbraio, Sermin (Sibel Taşçıoğlu) si vedrà costretta a saldare i debiti contratti con Hunkar e Demir: dovrà far riavere loro anche il denaro che le è servito per pagare gli studi universitari della figlia Betul (İlayda Çevik).

Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) e Yilmaz faranno felice il padrino Fekeli (Kerem Alışık), che sognerà per loro un matrimonio di classe: vorrà che il lieto evento sia il più bello che ha avuto luogo a Cukurova.

Riassunto puntata del 14 febbraio: Yaman è convinto che sua moglie l'abbia tradito con Akkaya

Demir avrà una reazione molto dura quando apprenderà che sua moglie Zuleyha ha scoperto di essere incinta, a seguito del ricovero d’urgenza in ospedale.

Il ricco imprenditore punterà il dito contro la donna, accusandola di essere stata in intimità con l’ex fidanzato Yilmaz. Demir Yaman non avrà alcun dubbio: il figlio non può essere suo, visto che non può procreare a causa della sua sterilità.

Altun si difenderà dalle accuse del marito e potrà contare sul sostegno della suocera Hunkar, negando anche il riavvicinamento ad Akkaya.