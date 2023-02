Nei prossimi episodi di Terra Amara in onda su Canale 5, dopo tanta sofferenza Gülten vivrà un momento di felicità: la ragazza scoprirà di essere incinta.

Tutta la famiglia Yaman, ma anche quella Fekeli, sarà felice per la lieta novella, non vedendo l'ora che un bebè arrivi nella vita di Gülten e Çetin per portare un po' di serenità.

Gülten scopre di aspettare un bambino da Çetin

Nelle prossime puntate di Terra amara, Gülten vivrà dei puri momenti di felicità. La ragazza scoprirà di essere incinta e sprizzerà gioia da tutti i pori. Per dirlo a Çetin vorrà fargli una sorpresa speciale e gli preparerà una cena molto romantica.

Arrivato a casa Çetin non capirà perché la moglie sia più romantica del solito, si siederà a tavola e le chiederà il perché di tutte queste attenzioni. Gülten non riuscirà a trattenersi un minuto di più e gli mostrerà delle scarpine da neonato. Çetin capirà subito che la moglie è incinta e non riuscirà a crederci: il suo cuore sarà colmo di gioia. La ragazza era un po' nervosa, perché non sapeva come il marito avrebbe potuto prendere la notizia, ma alla fine entrambi saranno felici: stanno per avere il loro primo bambino e per la loro famiglia è un grande evento. Così inizieranno a fantasticare sul loro primogenito: sarà un maschio o una femmina?

Le famiglie Yaman e Fekeli festeggiano l'arrivo del figlio di Gülten

Gülten e Çetin decideranno di dare la bella notizia alle famiglie Yaman e Fekeli, che per loro non sono solo dei datori di lavoro. La sera stessa si recheranno alla villa per dire a tutti che stanno aspettando un bambino. Tra i presenti scoppierà la felicità, nessuno si aspettava una notizia del genere.

Gaffur sarà fuori di sé dalla gioia: finalmente la sua sorellina diventerà mamma.

Anche Züleyha, Lütfiye e Fikret si congratuleranno con Gülten e Çetin, e non vedranno l'ora che il piccolo arrivi per portare un po' di felicità nella vita di mamma e papà.

Mamut muore e Mehmet non scopre la verità sulla sparatoria

Intanto Mehmet si troverà in carcere e le forze dell'ordine lo metteranno nella stessa cella di Mamut, ovvero colui che si è dichiarato colpevole per il tentato omicidio che ha visto come vittima Züleyha.

Mehmet, però, non ha mai creduto al fatto che l'uomo sia il reale colpevole, così mentre saranno in cella proverà a convincerlo a rivelargli la verità su quella notte in cui Züleyha è stata colpita alla testa da un proiettile.

Mehmet lo ricatterà e a un certo Mamut sembrerà quasi convinto a dirgli chi sia il reale colpevole della vicenda, ma proprio in quel momento inizierà a tossire e si accascerà a terra. Mamut morirà e Mehmet non avrà modo di scoprire la verità, ovvero che è stato Vahap a sparare a Züleyha.