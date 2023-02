Tante novità in arrivo nelle nuove puntate di Terra Amara in programma dal 20 al 25 febbraio in prima visione su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Demir Yaman si vendicherà nel peggior dei modi di Sermin. Yilmaz, invece, torturerà Gaffur Taskin per estrapolargli delle informazioni.

Terra amara: anticipazioni puntate dal 20 al 25 febbraio

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse dal 20 al 25 febbraio in prima visione tv, rivelano che tutta Cukurova festeggerà le nozze di Yilmaz, mentre Zuleyha (Hilal Altınbilek) andrà di nascosto dal dottor Suavi per abortire a sarà Sermin ad accompagnarla.

Demir farà ritorno da Istanbul dove ha appena scoperto di non essere sterile, per questo motivo correrà alla fattoria per condividere la cosa con la consorte e sua madre. Saniye lo informerà che entrambe si sono recate alle nozze di Yimaz. Demir, a questo punto, raggiungerà Hunkar al ricevimento di Mujgan, ma non troverà Zuleyha. Hunkar capirà che la nuora potrebbe avere intenzione di abortire, per questo motivo madre e figlio Yaman correranno dal dottor Suavi con la speranza che non sia troppo tardi.

Demir brucia l'abitazione di Sermin

Nelle puntate 20-25 febbraio di Terra amara, Demir vorrà vendicarsi di Sermin per aver aiutato Zuleyha. Per questo motivo il Demir brucerà la casa di Sermin, per poi fuggire a Istanbul insieme a tutta la famiglia.

Fekeli, intanto, scoprirà che Hunkar ha ricattato Zuleyha affinché sposasse Demir, il tutto per salvare Yilmaz da una condanna morte. A tal proposito Altun cercherà di convincere suo marito a trasferirsi a Istanbul in quanto colpita dal suo clima. Il ricco imprenditore sarà costretto a tornare ad Adana dopo aver ricevuto una chiamata da parte della sua segretaria: Sabiha lo informerà del fatto che l'ispettore fiscale sta controllando i conti della sua azienda dopo una denuncia per evasione fiscale.

Yilmaz tortura Gaffur

Hatip convincerà Demir che Cengaver lo ha tradito, per questo motivo il ricco imprenditore si recherà a colloquio con il suo ex amico, dove voleranno parole grosse. Solo l'intervento di alcune persone eviteranno il peggio. Yilmaz, invece, torturerà Gaffur per scoprire che fine ha fatto la famiglia Yaman. In questo modo l'ex meccanico e Fekeli scopriranno che i loro nemici si sono rifugiati a Istanbul. Per questo motivo Akkaya si inventerà una scusa con Mujgan per mettersi sulle tracce di Demir.