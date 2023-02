L'ingresso degli ex partner al Grande Fratello Vip 7 ha creato scompiglio. Domenica 12 febbraio, Martina Nasoni è tornata ad attaccare Daniele Dal Moro sostenendo di essere stata illusa per via del riavvicinamento a Oriana Marzoli. A fare eco alle parole dell'ospite, ci ha pensato Antonella Fiordelisi: secondo l'influencer, Daniele e Oriana si sarebbero avvicinati per strategia.

La stoccata di Fiordelisi

Terminata la 32^ puntata del reality show, Daniele e Oriana si sono riavvicinati. L'avvicinamento dell'imprenditore veneto alla concorrente venezuelana, però, non è stata digerita da Martina Nasoni.

Quest'ultima parlando con Antonella ha accusato il su ex di essere falso: "Sono servita io per capire che gli piace veramento? Sii limpido da subito".

Martina ha ribadito che non voleva ferire Daniele, ma al tempo stesso non voleva neanche passare per una persona illusa. Ad alimentare ulteriori polemiche sul riavvicinamento degli "Oriele" ci ha pensato Fiordelisi: "Per me anche se si piacciono stanno giocando". La 24enne campana è convinta che la scintilla dell'amore scatta all'inizio di un percorso e non a metà. Dopo aver sostenuto che Daniele e Oriana potrobberto essersi avvicinati per strategia, la concorrente si è detta dispiaciuta per lo stato d'animo di Martina. Antonella ritiene che l'imprenditore veneto non sia stato sincero nei confronti della sua ex.

Inoltre crede che Dal Moro abbia speso parole importanti per la sua ex dopo averla vista in casa.

Infine l'influencer si è detta sicura che Nasoni con l'ingresso nella casa di Cinecittà raggiungerà nuove consapevolezze.

Lo sfogo di Martina con Attilio

Poco prima Martina Nasoni si era sfogata anche con Attilio Romita.

La diretta interessata ha confidato di esserci rimasta male per l'atteggiamento di Daniele: "Penso di essere sempre nel torto".

Nasoni era convinta che l'imprenditore veneto non fosse interessato a Oriana, altrimenti non sarebbe mai entrata nella casa di Cinecittà. Dopo averla ascoltata, il giornalista ha cercato di interpretare il cambio di passo di Dal Moro: "Goditela al dopo non ci pensare". A tal proposito Attilio è convinto che il coinquilino non riesca a resistere all'attrazione fisica che nutre nei confronti di Marzoli.

Daniele e Oriana sempre più vicini

Nel frattempo, la conoscenza tra Daniele e Oriana prosegue a gonfie vele.

In principio, l'imprenditore non riusciva a fidarsi della concorrente venezuelana. Giorno dopo giorno però Daniele ha compreso che non poteva più nascondere l'interesse verso Marzoli.

Al termine della 32^ puntata del Grande Fratello Vip 7, Daniele e Oriana hanno avuto un chiarimento e da quel momento sono diventati inseparabili.