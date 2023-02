Tante novità saranno al centro delle nuove puntate di Terra Amara visibili nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato rivelano che Zuleyha Altun farà giurare a Demir Yaman (Murat Ünalmıs) sul libro sacro del Corano che non spargerà più sangue dopo un ennesimo scontro con Yilmaz Akkaya.

Terra amara, anticipazioni: nuovo scontro tra Demir e Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in tv rivelano che Zuleyha (Hilal Altınbilek) metterà alle strette Demir.

Tutto inizierà quando il ricco imprenditore e sua moglie accetteranno di recarsi a cena da Ali Fekeli insieme a Hunkar per sancire la pace tra le rispettive famiglie. Tuttavia, l'incontro si risolverà con un nulla di fatto visto: Demir si scontrerà con Yilmaz durante la cena e pretenderà che gli restituisca alcune terre che gli appartenevano, promettendogli in cambio le quote della società che intendeva aprire con il defunto Cengaver. Alla fine, l'ex meccanico si sentirà ricattato dal rivale. Per questo motivo, Demir non esiterà a tirar fuori un'arma da fuoco facendo partire un colpo che rovinerà la foto della defunta famiglia di Fekeli.

Zuleyha fa promettere al marito che non userà più un'arma da fuoco

Nelle puntate turche di Terra amara, in onda prossimamente in tv, Hunkar rimprovererà aspramente suo figlio per aver provocato inutilmente Yilmaz dopo averlo convinto a stringergli la mano in segno di pace. Alla discussione interverrà anche Zuleyha che darà ragione alla suocera.

Sarà in questa circostanza che la protagonista gli darà un ultimatum per costringerlo a non utilizzare più un'arma da fuoco.

Zuleyha pretenderà che suo marito giuri sul Corano di non utilizzare più la violenza per farsi rispettare. Il ricco imprenditore, a questo punto, accetterà il volere della moglie sebbene con qualche perplessità.

Difatti, Demir chiederà il permesso di fare fuoco qualora venisse attaccato per primo.

Yilmaz giura a Mujgan che non ci saranno più spargimenti di sangue

Ma il rimprovero non toccherà solo Demir in quanto anche il rivale dovrà vedersela con alcuni componenti della sua famiglia. Yilmaz dovrà fare in modo che Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova) porti la gravidanza a termine senza particolare stress dopo aver già ricevuto una seconda chance. Per questo motivo, l'ex meccanico cercherà di tranquillizzare la pediatra che da questo momento in poi non ci saranno più spargimenti di sangue. Ma Akkaya e Yaman manterranno la parola data alle loro mogli oppure saranno solo parole al vento? Non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara per conoscere come andrà a finire.