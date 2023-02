Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 6 al 10 febbraio, svelano che a casa Ferri ritornerà finalmente Silvana. Marina, al rientro da Londra, insisterà con Roberto affinché riassuma l'ex governante e, a quanto pare, l'uomo acconsentirà.

Chiusa la parentesi Lia, la storica cameriera potrà quindi riprendere il suo posto. La donna ci terrà però a tornare sull'argomento del furto dell'anello, dichiarandosi assolutamente estranea a quei fatti, tuttavia Roberto preferirà evitare quella spiacevole "questione".

Un posto al sole, anticipazioni dal 6 al 10 febbraio: Marina rientra a Napoli

Marina (Nina Soldano) tornerà a Napoli dopo la brevissima parentesi a Londra. La donna trascorrerà solo pochi giorni con Alice ed Elena e, una volta rientrata, si dedicherà ai preparativi delle nozze con Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli).

L'imprenditrice deciderà di occuparsi subito della questione governante. Del resto adesso che Lia è andata via, occorre un aiuto in casa, soprattutto in previsione del matrimonio. La donna, avrà un solo nome in testa, però dovrà subito tralasciare la questione per fare i conti con uno spiacevolissimo evento.

Roberto manda un misterioso vocale

Marina scoprirà che Roberto ha mandato un messaggio a qualcuno, di cui non vorrà rivelare l'identità, anche se si può facilmente ipotizzare che possa trattarsi di Lara Martinelli (Chiara Conti).

I due litigheranno furiosamente e Ferri dovrà far ricorso alle due doti di seduttore per farsi perdonare. L'uomo preparerà una cena romantica da solo, sbalordendo Marina. Non è chiaro se i manicaretti dell'imprenditore risulteranno gradevoli quanto la sorpresa ma sta di fatto che l'imprenditrice Giordano approfitterà del momento per parlare della questione governante.

Marina, convinta che serva un aiuto in casa, sarà decisa a riassumere Silvana. Considerata la recente lite, Roberto non potrà dirle di no e contatterà così subito la sua storica governante.

Un posto al sole, puntate dal 6 al 10 febbraio: Silvana riprende il suo lavoro

Silvana (Anna D'Agostino) accetterà con entusiasmo la proposta di Ferri, tuttavia ci terrà a chiarire un punto.

La donna tornerà sull'argomento licenziamento e ribadirà di non aver rubato l'anello di Lara. Roberto, che non è molto avvezzo a scusarsi, preferirà soprassedere sulla questione, parlando di un evento passato e ribadendo che la fiducia a Silvana è rinnovata.

Non è chiaro se l'imprenditore, in seguito, ammetterà di essersi sbagliato ma sta di fatto che quest'ultima riavrà il suo posto. Una piccola parentesi piacevole insomma, in attesa del ritorno di Lara.