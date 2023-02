Nelle prossime puntata di Terra Amara, in onda su Canale 5, un grave lutto colpirà la famiglia Yaman: Hünkar verrà ritrovata senza vita tra le rovine di Çukurova, e a trovarla sarà proprio Demir insieme a Gaffur e ai dipendenti della tenuta. Demir sarà disperato: ha perso per sempre il suo punto di riferimento e per mano di un misterioso assassino.

Hünkar scomparsa nel nulla

Dove si troverà Hünkar? La donna sembrerà sparita nel nulla e Demir sarà molto preoccupato per lei. La cercheranno dappertutto: al Circolo delle donne di Adana, negli uffici dell'azienda, ma niente, nessuno avrà sue notizie.

Demir temerà che possa esserle successo qualcosa. L'ultima che l'ha vista è stata Saniye, che dirà di aver visto Hünkar nella sua stanza mentre scriveva una lettera, successivamente ha lasciato la villa intorno a mezzogiorno.

Demir andrà nella stanza e troverà la lettera con cui la madre voleva confessargli di essersi fidanzata con Fekeli. Così Demir partirà alla ricerca di quest'ultimo, sperando che la madre sia con lui.

Fekeli e Yilmaz alla ricerca di Hünkar

Demir scoprirà che Hünkar non si trova con Fekeli, anzi i due si ritroveranno insieme nella villa in attesa che possa rientrare. Pare che l'autista l'abbia portata in centro per delle commissioni. Anche Yilmaz arriverà in villa e proporrà a Fekeli di uscire per andarla a cercare.

Fekeli guarderà Demir e gli prometterà che porterà sua madre a casa sana e salva, e che farà di tutto pur di ritrovarla. Demir rimarrà nella villa nel caso arrivino notizie, mentre Fekeli e Yilmaz andranno a cercare Hünkar in mezzo ai boschi.

Demir trova il corpo esanime della madre

Dopo ore di ricerca un dipendente correrà in villa per dire che tra le rovine è stato ritrovato un fazzoletto di Hünkar.

Tutti rimarranno increduli, ma perché la donna si sarebbe recata in quel luogo? Così Demir si farà accompagnare da Gaffur e altri dipendenti della villa, e insieme si recheranno nel luogo in cui è stato ritrovato il fazzoletto di Hünkar.

Urleranno il suo nome, ma niente. A un certo punto, però, tra le rovine Demir rintraccerà un corpo che giace per terra senza vita e non ci metterà molto a capire che potrebbe trattarsi proprio della madre.

Con un po' di timore si avvicinerà e purtroppo si renderà conto che i suoi timori hanno un fondo di verità: quella salma è proprio di Hünkar.

Demir crollerà a terra e urlerà disperato: sarà distrutto dal dolore e non riuscirà a credere che Hunkar sia stata assassinata, visto che la donna avrà una grave ferita all'addome. Anche Gaffur, vedendo la scena, sarà in preda alla disperazione e non riuscirà a credere che la signora Hünkar se ne sia andata per sempre.