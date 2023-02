Züleyha lotterà tra la vita e la morte nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. La ragazza verrà colpita per sbaglio da un colpo di arma da fuoco e dovrà essere operata d'urgenza. Tutto questo accadrà dopo che Mehmet le chiederà di diventare sua moglie.

Vahap colpisce per sbaglio Züleyha

Nelle prossime puntate di Terra amara, Züleyha verrà ricoverata con estrema urgenza in ospedale. Le sue condizioni di salute saranno molto critiche: avrà il viso e il petto ricoperti di sangue e avrà bisogno di essere intubata: ma che cosa le sarà successo?

Tutto inizierà dopo che Mehmet chiederà a Züleyha di sposarlo e lei risponderà di sì. Züleyha e Mehmet si amano e, in quel momento, il ragazzo sarà pronto a svelarle di chiamarsi in realtà Hakan, ma quando sarà pronto a dirglielo accadrà l'impensabile: un proiettile colpirà Züleyha e la ragazza rimarrà gravemente ferita. Sarà Vahap a far partire il colpo, ma erroneamente prenderà la giovane: in realtà il suo obiettivo era Hakan.

Züleyha è in condizioni disperate

La giovane verrà portata subito in ospedale, sarà Mehmet a chiamare i soccorsi. Le condizioni di Züleyha saranno molto delicate e Mehmet vorrebbe trasferirla in un ospedale più all'avanguardia rispetto a quello di Adana, ma i medici gli assicureranno che si trova in ottime mani.

Appena giunta al nosocomio la giovane verrà portata subito in sala operatoria: il cervello, durante il conflitto a fuoco, è rimasto gravemente danneggiato.

Züleyha lotterà tra la vita e la morte, e i medici temeranno che non possa farcela, in quanto durante l'intervento chirurgico sorgerà anche una complicazione e il battito del cuore sarà sempre più lento.

Fikret è una furia contro Mehmet

Intanto la polizia arriverà a Villa Yaman per comunicare la brutta notizia: la ragazza ha ricevuto un colpo d'arma da fuoco e le sue condizioni di salute sono critiche. Sentendo la notizia Lütfiye, Saniye e Gaffur rimarranno senza parole, anche Betül e Sermin, dopo aver sentito quanto accaduto, saranno turbate.

Anche Fikret verrà a conoscenza dell'incidente tragico che ha coinvolto Züleyha. Spaventato dall'accaduto, andrà a farle visita in ospedale. Avrà modo di incontrare Mehmet e lo incolperà di quanto accaduto alla giovane. Mehmet non reagirà alle provocazioni di Fikret e anche Lütfiye proverà a calmarlo, evitando che in ospedale abbia luogo una rissa. Betül, invece, si arrabbierà con Fikret: i due sono fidanzati e la ragazza non gradirà la gelosia che il ragazzo prova nei confronti di Züleyha.

Intanto Abdülkadir cercherà di rimediare all'errore provocato dal fratello Vahap: troverà un uomo, Mamut, e lo ricatterà per costituirsi come aggressore di Züleyha.