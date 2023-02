Nelle prossime puntate di Terra amara, in onda su Canale 5, Fikret avrà un rivale in amore, che porta il nome di Mehmet. I due si contenderanno Züleyha, anche se quest'ultima non sarà al corrente dell'amore che il cognato prova per lei. La ragazza, per questo motivo, si lascerà andare con Mehmet: i due vivranno un amore intenso e saranno più uniti che mai.

Fikret e Mehmet si contendono Züleyha

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Züleyha e Mehmet litigheranno per la prima volta a causa di Fikret, questo perché il giovane si intromette sempre tra loro, anche se lo fa con uno scopo ben preciso: non si fida di Mehmet.

Fikret in fondo non ha tutti i torti, visto che dietro Mehmet in realtà si nasconde Hakan.

I due uomini non solo discuteranno, se ne daranno di santa ragione. Züleyha assisterà a uno di questi litigi tra Fikret e Mehmet e se la prenderà con Fikret. A ogni modo, successivamente, la giovane difenderà il cognato e questa cosa non piacerà tanto a Mehmet, anzi si offenderà parecchio.

Mehmet si offende con Züleyha: vuole che smetta di offendere Fikret

In più Mehmet si dirà convinto di una cosa: Fikret è innamorato di Züleyha. Lei non crederà a questa affermazione e Mehmet, stufo del fatto che la ragazza gli vada sempre contro, deciderà di andarsene via.

Züleyha proverà a sistemare le cose: andrà a trovarlo e gli chiederà scusa, in quanto non era sua intenzione offenderlo.

Per lei Fikret è come un fratello ed è per questo che non crede all'eventualità che si sia innamorato di lei. Mehmet non crederà all'ingenuità di Züleyha: è chiaro che Fikret sia innamorato di lei, visto che lo provoca sempre. Züleyha non vuole che tra lei e Mehmet ci siano dei malintesi che influenzino il loro rapporto, ma Mehmet sarà chiaro: lui e Fikret amano la stessa donna, e se lei vuole avere una relazione con lui deve rispettare i suoi sentimenti e smetterla di difendere Fikret.

Züleyha e Mehmet vivono una grande storia d'amore

Züleyha accetterà la richiesta di Mehemt e gli prometterà di credergli sempre, qualsiasi cosa dica. Per il momento le cose procederanno bene, anche se Mehmet non ha proprio tutti i torti, visto che il suo "nemico" è seriamente innamorato della giovane, anzi voleva pure chiederla in moglie: è stato Çetin a impedire a Fikret di fare la proposta a Züleyha.

Ad ogni modo Züleyha e Mehmet si amano, e saranno più uniti che mai. Usciranno a cena insieme e nei loro occhi si vedrà che sta nascendo il vero amore. A un certo punto Mehmet le dirà che se avesse saputo che grazie a lei sarebbe stato felice, avrebbe scelto di trasferirsi a Çukurova molto tempo prima. Lei, però, gli risponderà che forse le loro vite, ai tempi, non si sarebbero potuto incrociare ed è meglio che tutto sia nato adesso.