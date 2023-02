Mentre in studio sono ancora in corso le riprese di una nuova puntata di U&D, il blogger Lorenzo Pugnaloni fa sapere che Carola Carpanelli non si è presentata. Le anticipazioni della registrazione del 3/02 parlavano della definitiva uscita di scena della bionda corteggiatrice, decisa a non partecipare più dopo l'ennesimo gesto che Federico ha fatto nei confronti di Alice. Oggi, 4 febbraio, il tronista Nicotera ha scoperto che una delle sue due spasimanti ha disertato il loro secondo incontro settimanale agli Elios, e questo potrebbe spingerlo a fare una scelta "forzata".

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

A distanza di meno di 24 ore, sono trapelate nuove anticipazioni sulle puntate di dating-show che Maria De Filippi sta conducendo questo weekend. La registrazione di U&D di sabato 4/02 è iniziata nel primo pomeriggio (come confermano le Instagram Stories che Gianni Sperti ha postato attorno alle ore 15 dal backstage), quindi gli spoiler completi circoleranno in serata.

Il blogger Pugnaloni, però, è già stato in grado di regalare un'informazione molto importante sulle riprese odierne del format di Canale 5.

"Notizia flash: Carola non è presente alla registrazione di oggi", ha fatto sapere Lorenzo prima di aggiungere il suo parere personale sulla decisione che la bionda corteggiatrice ha preso sul suo percorso nel Trono Classico.

Scelta vicina per il protagonista di U&D

Pugnaloni sostiene che Carola avrebbe fatto più che bene ad assentarsi alla puntata di U&D in programma il 4 febbraio, anche perché solo 24 ore prima ha ricevuto una cocente delusione dal tronista che sta frequentando da mesi davanti alle telecamere.

Le anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios venerdì scorso, hanno aggiornato i fan del dating-show sulle ultime decisioni che ha preso Federico.

Sebbene avesse la possibilità di fare un'esterna con tutte e due le sue spasimanti, Nicotera ha voluto vedere soltanto Alice e le ha fatto una romantica sorpresa.

Messa a conoscenza di tutto questo, Carola si è auto eliminata [VIDEO]. La giovane si è lamentata del fatto che sono circa 3 settimane che il romano non la porta fuori, quindi per lei non ha più senso restare in studio per conoscerlo.

Dopo che Carpanelli ha raggiunto il backstage, il tronista non l'ha rincorsa e ha chiesto a Barisciani di fare un ballo al centro.

Quando Maria De Filippi gli ha chiesto se dopo la puntata avrebbe cercato l'altra sua corteggiatrice, Federico ha risposto che c'avrebbe dovuto pensare perché non era sicuro.

Il ritorno di Ida a U&D

Vista l'anticipazione che ha appena dato Pugnaloni sull'assenza di Carola alla registrazione di U&D del 4 febbraio, viene da pensare o che Federico non l'abbia cercata ieri sera o che l'incontro chiarificatore non è andato a buon fine e lei non è tornata.

Chi ha partecipato sicuramente alle riprese odierne del dating-show, è Ida Platano. Sono un paio di settimane che Maria De Filippi parla del ritorno della bresciana per un confronto con l'ex Riccardo; è stata la stessa parrucchiera a contattare la produzione per chiedere un faccia a faccia con Guarnieri sulle cose che ha detto su Alessandro Vicinanza in una recente intervista.

Questo sabato, inoltre, Ida festeggia i primi tre mesi d'amore con l'imprenditore che ha scelto in tv: i due si sono fidanzati il 4 novembre e hanno deciso di ricordare questa giornata importante con una dolce dedica social.

"Tre mesi fa le nostre anime si sono unite in un'unica sostanza", ha scritto Ida su Instagram poco prima di rientrare agli Elios per parlare con Riccardo delle cose che non le sono andate giù ultimamente.