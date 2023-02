Proprio quando la fortuna sembrerà essere dalla parte di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek), i due protagonisti assoluti della serie televisiva turca Terra Amara si allontaneranno nuovamente, nelle puntate che verranno trasmesse in Italia tra qualche settimana.

La causa dell’ennesima rottura sarà Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), che fingerà di essere di nuovo in stato interessante con l’obiettivo di costringere il marito a rimanere al suo fianco. L’ex meccanico infatti annullerà la partenza con la sua ex fidanzata Zuleyha, dopo essere rimasto scosso dall’inaspettata gravidanza della dottoressa.

Trame turche, Terra amara: Yilmaz propone alla sua ex di fuggire con lui

Nei nuovi episodi in onda su Canale 5, dopo tanto tempo si assisterà al ritorno di fiamma tra Yilmaz e Zuleyha. L’ex meccanico, tramite la lettera che gli aveva scritto Altun, apprenderà che ha sposato Demir (Murat Ünalmış) senza amore. Inoltre Akkaya saprà finalmente che Adnan (Ömer Fethi Canpolat) è nato dalla sua passata storia con Zuleyha. Anche se quest’ultima aspetterà un figlio dal marito Demir, il suo ex vorrà vederla: ci sarà un chiarimento tra i due protagonisti dello sceneggiato, durante un incontro segreto.

Successivamente Yilmaz proporrà a Altun di trasferirsi in Germania con lui, lasciandola libera di portare con loro anche la creatura che a breve metterà al mondo.

A questo punto Akkaya riceverà la benedizione del padrino Fekeli (Kerem Alışık), quando gli dirà di voler fuggire con la sua ex: l’anziano uomo però inviterà il figlioccio a scrivere una missiva a Mujgan, per metterla al corrente della sua decisione prima di far perdere le sue tracce.

Zuleyha distrutta, Mujgan confessa al marito di essere incinta

Yilmaz non perderà tempo per acquistare due biglietti, facendo fare dei salti di gioia a Zuleyha, che non vedrà l’ora di viversi la loro relazione. Il giorno previsto della fuga, la domestica Gulten (Selin Genç) aiuterà Altun a lasciare la tenuta Yaman durante una festa organizzata dai Yaman.

La protagonista della telenovela si presenterà sul luogo concordato con il suo ex, ma tornerà a casa con il cuore spezzato dopo averlo aspettato invano.

Emergerà la ragione dell’improvvisa assenza di Yilmaz, che rimarrà scioccato quando dirà a Mujgan di non ricambiare i suoi sentimenti: la dottoressa annuncerà al marito di essere in dolce attesa. Akkaya quindi rinuncerà a fuggire con la sua ex fidanzata, che intanto desterà preoccupazione alla suocera Hunkar (Vahide Perçin) quando non la vedrà alla tenuta: Demir invece sarà abbastanza tranquillo, a differenza della madre.