Proseguono gli appuntamenti su Rai 3 con Un posto al sole. Diverse le novità in arrivo nel corso delle puntate che andranno in onda dal 6 al 10 febbraio. Avrà inizio il processo a Lello Valsano e questo turberà parecchio tutte le persone coinvolte. Tra Niko e Manuela ci sarà un avvicinamento momentaneo. Niko inizierà a sentirsi in colpa nei confronti di Susanna e deciderà di prendere le distanze da Manuela. Marina si cimenterà con i preparativi per il suo matrimonio con Roberto. L'armonia della coppia, però, rischierà di essere rovinata.

Spoiler Un posto al sole al 10 febbraio: Silvia in crisi per la cattiva pubblicità al Caffè Vulcano

Niko e Viola affronteranno il nervosismo dovuto al processo Valsano in maniera totalmente inaspettata. Il giovane avvocato, a fine giornata, riceverà una sorpresa. Tra Niko e Manuela ci sarà un momento di vicinanza. Il giovane, però, si sentirà in colpa e deciderà di allontanare la ragazza. Manuela soffrirà parecchio l'allontanamento da parte di Niko. Cerruti, invece, deciderà di uscire con Bufalotto, accettando il consiglio di Mariella. Silvia sarà disperata per la cattiva pubblicità al Caffè Vulcano. La donna non saprà come uscire da questa spiacevole situazione.

Marina ritornerà da Londra e si concentrerà sui preparativi delle nozze con Roberto.

Riunitasi con il fidanzato, però, avrà dei contrasti. Bianca, nelle ultime settimane, ha creato diversi problemi ai suoi genitori a causa del suo comportamento, mettendoli contro. La giovane ragazza deciderà di studiare una strategia per far riavvicinare i genitori.

Trame Un posto al sole, nuove puntate: Damiano coinvolto in una situazione pericolosa

Damiano sarà il nuovo agente di scorta di Viola e Antonio. Il poliziotto verrà coinvolto in una situazione molto pericolosa, a cui finiranno per prendere parte anche Clara, Angela e Giulia. Dopo alcuni screzi, Roberto e Marina torneranno a essere in sintonia.

I due si prepareranno ad accogliere in casa anche Silvana. Purtroppo, però, una nuova figura tornerà a turbare la serenità della coppia. Ornella invece si appresterà a prendere una decisione molto importante a livello professionale. A causa di un'emergenza medica, Ornella e Crovi si ritroveranno in contrasto.

Angela, Giulia e Clara si ritroveranno a essere coinvolte all'improvviso in una sparatoria durante le ore mattutine. Non sono ben chiari i motivi di questa sparatoria, forse riconducibili a una nuova guerra tra clan. Franco riceverà dalla sorella Anna una notizia che lo porterà davanti a un'importante decisione da prendere.