Un brutto momento è in arrivo per Hunkar: nelle prossime puntate di Terra amara, proprio quando troverà il coraggio di vivere liberamente il suo amore con Fekeli, Yaman dovrà infatti fare i conti con la sete di vendetta di Zuleyha. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, la moglie di Demir - quando vedrà la suocera che contrariamente a lei potrà realizzare il suo sogno romantico accanto al padrino di Yilmaz - deciderà di fatti di rivelare a quest'ultimo tutte le bugie architettate da Hunkar per allontanarla dal grande amore della sua vita.

Fekeli, sconvolto, deciderà di annullare le nozze, mandando in frantumi il cuore di Hunkar.

Fekeli vuole sposare Hunkar

Proseguono le anticipazioni di Terra Amara, concentrandosi sull'amore tra Fekeli e Hunkar. Seguendo la storyline della soap turca, dopo che Sermin manderà in forma anonima le foto da lei scattate degli incontri segreti tra la zia e Yilmaz ai giornali scandalistici, Demir, furioso, caccerà la madre di casa. Poco dopo, nonna Azize avrà un malore e Hunkar correrà al suo capezzale in ospedale: qui la raggiungerà Fekeli. Con un colpo di scena inaspettato, il padrino di Yilmaz chiederà alla Yaman di sposarlo e lei risponderà di si.

Zuleyha non resterà indifferente alla questione, poiché non riuscirà ad accettare che la suocera, artefice del suo matrimonio infelice con Demir, possa raggiungere il vero amore al contrario suo che adesso per di più è incinta.

Quando la Altun scoprirà che Fekeli e Hunkar hanno impresso un'accelerata alle pratiche burocratiche per poter convolare a nozze il prima possibile, chiederà così al marito di intervenire per impedire alla madre di sposarsi. Yaman però sembrerà rassegnato e oramai troppo deluso dalla madre per intervenire.

Zuleyha fa sconcertanti rivelazioni a Fekeli

Per questa ragione, sarà Zuleyha a prendere la situazione in mano e dopo aver guidato fino alla villa di Fekeli farà a quest'ultimo delle rivelazioni che lo lasceranno spiazzato. In un duro scontro con la suocera, Zuleyha la costringerà a rivelare a Fekeli di averla costretta a sposare Demir sotto ricatto e per di più consapevole dei sentimenti che lei provava per Yilmaz.

Il padrino di Yilmaz resterà senza parole visto che la sua futura sposa, fino ad allora, gli aveva fatto credere che Zuleyha e Yilmaz fossero fratelli.

Ma non è tutto, Zuleyha dirà a Fekeli che la Yaman e il figlio l'hanno costretta a non vedere il figlio per lungo tempo relegandola in un manicomio. Questo sarà troppo per Fekeli che lascerà Hunkar mandando a monte il matrimonio. A questo punto però sarà Zuleyha a restare senza parole di fronte a quanto riferito da Hunkar che ammetterà di meritarsi l'infelicità per tutto il male da lei fatto. Cosa farà adesso la Altun? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.