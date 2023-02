Mara Venier potrebbe essere ad un passo dal lasciare la conduzione del suo seguitissimo programma domenicale “domenica in”. La conduttrice è da anni al timone della storica trasmissione Rai, con ottimi risultati in termini di ascolti televisivi. Sono milioni i telespettatori che scelgono nel weekend di sintonizzarsi su Rai 1 per seguire le sue interviste ai tanti e ospiti che arrivano nel suo salotto televisivo. Tuttavia, Mara Venier in un’intervista rilasciata sull'ultimo numero del settimanale “Di più”, ha confessato di sentirsi stanca e di volersi dedicare di più alla sua famiglia.

Ha però precisato, che non sta pensando di dire addio alla televisione, ma vorrebbe occuparsi di programmi meno impegnativi.

Mara Venier stanca pensa a programmi meno impegnativi di Domenica In

Già in passato, Mara Venier aveva espresso la sua intenzione di voler lasciare la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai uno. Alcuni mersi fa, addirittura, lo aveva già annunciato. Poi però, l'amore per il suo lavoro e per il pubblico le avevano fatto cambiare idea anche se ultimamente non sono mancate le critiche come durante il ricordo di Gina Lollobrigida. Il prossimo settembre, potremmo dunque non rivederla più, come ogni domenica che si rispetti, al timone di Domenica In. Questo, quanto ha dichiarato al settimanale: "Non sto pensando di ritirarmi dalla tv ma solo di smettere di condurre Domenica".

Il motivo dietro la drastica decisione della conduttrice: 'L'amore per Nicola?'

Mara Venier avrebbe deciso di dire addio alla trasmissione per amore nei confronti di suo marito Nicola Carraro. La conduttrice nell'intervista ha rivelato che proprio lui avrebbe influito e l'avrebbe condizionata con le sue parole. Nicola le rimprovererebbe spesso di dedicare troppo tempo al suo lavoro.

Mara Venier ha però rivelato di iniziare a pensare che suo marito abbia, in realtà, ragione e forse è davvero arrivato il momento di lavorare di meno e vivere insieme gli anni che gli restano con più tempo da dedicarsi l'uno all'altra.

Tuttavia, i fan della conduttrice veneta, non devono disperarsi perché potranno ancora vederla in televisione, visto che comunque, come da lei stessa dichiarato, pare non abbia alcuna intenzione di ritirarsi definitivamente dal piccolo schermo.

Bisognerà però attendere la primavera del 2023 per scoprire quale sarà la sua decisione definitiva. Se la conduttrice dovesse confermare quanto dichiarato a Di Più, chi prenderà il suo posto trovandosi ad accogliere l'importante eredità che ha lasciato? Non resta che aspettare conferme ufficiali al riguardo per scoprirlo.