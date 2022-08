Due donne saranno protagoniste di due incidenti nei prossimi episodi di Terra Amara in onda su Canale 5. Sermin uscirà fuori strada mentre starà scappando con i soldi di Hünkar, mentre Saniye cadrà dalle scale dopo un scontro con Züleyha. Entrambe, fortunatamente, non perderanno la vita.

Sermin avrà un grave incidente con la macchina

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Sermin rimarrà vittima di una grave incidente stradale. Verrà trasportata d'urgenza in ospedale e a soccorrerla per primo ci sarà proprio Sabahattin. Capirà subito che le condizione di salute dell'ex moglie saranno gravi, così deciderà di intervenire chirurgicamente e di portarla direttamente in sala operatoria.

Anche Saniye sarà vittima di un incidente, ma domestico. La donna cadrà dalle scale dopo una furiosa lite con Züleyha. All'inizio si pensava che la situazione fosse veramente grave, invece alla fine se la caverà con un colpo alla testa e la ripresa sarà abbastanza veloce.

I tanti dubbi di Hünkar nei confronti della nipote Sermin

Hünkar si dirigerà verso l'ospedale per vedere come sta Saniye, ma una volta giunta nel nosocomio si imbatterà nella barella che trasporta Sermin. Intorno a quest'ultima ci saranno diversi dubbi, infatti Sermin si sarebbe dovuta presentare in tribunale per testimoniare a favore di Demir per l'accusa dell'omicidio di Çengaver.

Per farla testimoniare Hünkar le ha offerto una grossa somma di denaro, ma Sermin voleva fare la furba, ovvero scappare con i soldi senza testimoniare, ma proprio durante la fuga ha avuto l'incidente.

Hünkar però, vedendo Sermin nella barella, non penserà al fatto che la nipote non si sia presentata in quanto in malafede, ma crederà che non l'abbia fatto proprio a causa dell'incidente.

Hünkar accusa Züleyha di aver provato a uccidere Saniye

Successivamente Hünkar farà ritorno a villa Yaman e ovviamente avrà un confronto molto aspro con Züleyha.

La donna, infatti, accuserà Züleyha di aver cercato di uccidere Saniye buttandola giù per le scale. La giovane, ovviamente, si difenderà, dicendo che è stato solo un incidente e che non aveva cattive intenzioni nei confronti di Saniye. Züleyha cercherà di trovare un appoggio nella nuova domestica Nesrim, ma la donna affermerà di non aver visto proprio nulla.

Durante tutti questi incidenti Demir continuerà a rimanere in carcere e non farà altro che pensare alle parole di Hatip. L'uomo, infatti, gli ha mentito dicendogli che Yilmaz è scappato insieme a Züleyha e Adnan. Questa vicenda lo spingerà ancora di più a proclamare la sua innocenza, non vorrà che Yilmaz gli porti via la moglie e gli distrugga la famiglia.