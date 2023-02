Blanco ha distrutto la coreografia sul palco del Festival di Sanremo 2023 e il gesto è stato condannato dalla stragrande maggioranza dei telespettatori. Tra questi anche Leonardo Pieraccioni che ha però usato l'ironia per commentare quanto accaduto in diretta tv. Uno dei pochi personaggi Vip che hanno difeso il cantante è Selvaggia Lucarelli.

Blanco distrugge i fiori di Sanremo: il pubblico indignato

La prima serata del Festival di Sanremo 2023 verrà ricordata soprattutto per il gesto discutibile di Blanco. Il cantante, invitato da Amadeus per presentare il suo nuovo singolo, ha letteralmente perso la testa sfasciando la coreografia.

Il cantante si è giustificato parlando di problemi audio, visto che non sentiva la musica in cuffia. Peccato che questa non sia una giustificazione, visto e considerato che poteva fermarsi e aspettare che il problema tecnico fosse risolto. Sotto una pioggia di fischi, Blanco invece che scusarsi, ha poi dichiarato di essersi divertito. Un comportamento che ha indignato non solo il pubblico presente all'Ariston, ma anche i telespettatori che in quel momento erano sintonizzati su Rai 1. Tra questi anche molti Vip che si sono riversati sui social per commentare quanto appena andato in onda.

Caso Blanco, l'ironia di Pieraccioni: 'Vieni a potarmi la siepe'

Tra i personaggi famosi che hanno voluto dire la propria sul caso Blanco, anche Leonardo Pieraccioni.

L'attore e regista toscano, ha usato l'ironia per dire il suo pensiero. Sui social ha infatti scritto: "Blanco! Ti volevo chiedere se vieni a potarmi la siepe", aggiungendo: "Si è fatto male il giardiniere, vieni pure a potarmi qui anche con le mani". Chiaro riferimento al fatto che il cantante di Brividi abbia distrutto i fiori di Sanremo in un momento che in molti hanno giudicato di pura follia.

Moltissimi i commenti contro Blanco, come quello di Matteo Bassetti, il noto virologo divenuto famoso nel periodo della pandemia. Bassetti si è scagliato contro il cantante e contro chi lo ha fatto salire sul palco. Sui social il virologo ha scritto: "Che schifo lo spettacolo di Blanco stanotte al Festival di Sanremo", per poi aggiungere: "Mi auguro che chi lo ha fatto salire su quel palco chieda scusa a tutti gli italiani, dopo avergli fatto fare un esame tossicologici".

Selvaggia Lucarelli difende Blanco e stronca Chiara Ferragni

Moltissimi i commenti contro il gesto di Blanco per quanto accaduto sul palco dell'Ariston nel corso della serata inaugurale. Una delle poche voci fuori dal coro è quella di Selvaggia Lucarelli che ha invece preso le difese e cantante, cogliendo l'occasione per stroncare il monologo di Chiara Ferragni. La giornalista ha postato uno scatto in cui si vede Blanco distruggere il palco di Sanremo 2023, utilizzando la seguente didascalia: "Scusate ma voi se foste entrati dopo quel monologo cosa avreste fatto?". Ennesima riprova di quanto tra Selvaggia e Chiara Ferragni non scorra buon sangue.